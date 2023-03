Treviso, Electrolux investe sullo stabilimento di Susegana

Electrolux continuerà ad investire a Susegana, lo stabilimento in provincia di Treviso, uno dei cinque che la multinazionale ha in Italia. Lo hanno assicurato i vertici dell'azienda svedese al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che li ha incontrati per conoscere il destino dell'impianto trevigiano che occupa più di 1.400 dipendenti. Il governatore ha chiesto dettagli e rassicurazioni soprattutto dopo le voci di una possibile vendita delle fabbriche italiane del gruppo ai cinesi di Midea (vedi EFA News dal titolo Electrolux in vendita? Cinesi in agguato). Le indiscrezioni sono state smentite dalla multinazionale svedese ma sono ancora vive tra gli addetti ai lavori.

La crisi di Electrolux non ha colpito direttamente Susegana ma mette in forte fibrillazione gran parte del comparto bianco. A differenza di quanto avviene negli altri stabilimenti di Porcia (Pordenone), Solaro (Milano) e Forlì, nella fabbrica del trevigiano non sono previste fermate produttive, già messe in agenda a Porcia (vedi EFA News dal titolo Pordenone: Electrolux avvia stop alla produzione nell'impianto di Porcia): per tutto il mese di marzo, anzi, continuerà lo straordinario per la produzione della giornata di sabato. Nel corso dell’anno, invece, ci sarà probabilmente un rallentamento, per cui si scenderà a fine 2023 sotto quota 800 mila frigo.

"Ho incontrato i vertici di Electrolux e abbiamo l’impegno di incontrarci nuovamente -spiega il governatore Zaia-. Per il Veneto quello dell’Electrolux è un presidio produttivo, identitario, storico e non dovrà essere l’ultimo a venire smantellato, ma il primo sul quale investire. Si tratterà di attendere ancora per capire quale saranno i nuovi piani industriali rispetto allo stabilimento di Susegana. Stiamo comunque seguendo passo dopo passo la situazione, abbiamo l’impegno di incontrarci nuovamente. Ho trovato, in questa fase, un ambiente assolutamente pro attivo e abbiamo convenuto che l’aspetto dei lavoratori è basilare".

"Riguardo alle voci di una possibile cessione in mani cinese del gruppo Electrolux avevamo chiesto, ancora a fine febbraio un interessamento del presidente Zaia perché fosse fatta chiarezza, visto che la proprietà svedese non aveva ancora né smentito né confermato queste voci -aggiunge il segretario provinciale del Pd, Giovanni Zorzi riportato dal quotidiano Nordest Economia-. Dalle parole del presidente della Regione mi sembra di capire che l’incontro con i vertici di Electrolux non sia stato risolutivo da questo punto di vista. Il Pd non intende abbassare la guardia e continuerà a tenere alta l’attenzione finché non si avrà una risposta chiara. Per l’importanza che ha Susegana con i suoi 1. 400 lavoratori, rinnovo a tutte le altre forze politiche l’invito a fare altrettanto".