Jan Derck van Karnebeek nuovo ad di FrieslandCampina

Prosegue a ritmo intenso il valzer delle nomine a cui ha dato il via Hein Schumacher, che a gennaio è stato nominato nuovo amministratore delegato di Unilever (vedi EFA News dal titolo Hein Schumacher nuovo ceo di Unilever). Al suo posto, adesso, FrieslandCampina ha nominato Jan Derck van Karnebeek prossimo amministratore delegato a partire dal 1° giugno di quest'anno. Attualmente amministratore delegato di GreenV, gruppo internazionale di aziende attive nel settore dell'orticoltura, van Karnebeek ha trascorso gran parte della sua carriera in Heineken, ricoprendo ruoli commerciali, di marketing e di gestione generale: è stato direttore commerciale del produttore olandese dal 2015 al 2021.

Nel corso della sua carriera in Heineken, van Karnebeek ha ricoperto incarichi in Olanda, Hong Kong, Slovacchia, Bulgaria, Romania e Austria. "Sono onorato di diventare il nuovo ceo di FrieslandCampina -ha dichiarato subito dopo la nomina-. Ciò che mi attira di FrieslandCampina è che si tratta di una moderna azienda di beni di consumo, con dipendenti motivati, prodotti e ingredienti nutrienti e forti marchi consumer e B2B commercializzati in oltre 100 Paesi, combinata con il ricco patrimonio e la mentalità di proprietà senza fronzoli della cooperativa. Non vedo l'ora di lavorare con i dipendenti e i produttori lattiero-caseari soci di FrieslandCampina per far crescere e rendere ancora più sicura questa grande azienda e cooperativa".

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Jan Derck van Karnebeek come nostro nuovo amministratore delegato -sottolinea Sybren Attema, presidente del consiglio di vigilanza di FrieslandCampina-. È un leader d'impresa con un eccellente curriculum di crescita in molteplici attività, nei Paesi Bassi e a livello internazionale, sia nel settore business-to-consumer che in quello business-to-business".

"Van Karnebeek è un dirigente esperto di beni di consumo -prosegue Attema- con una forte attenzione alla creazione di valore per l'azienda e per i suoi proprietari, sempre con un occhio di riguardo per gli interessi di tutti gli stakeholder. Crede nella necessità di fare business con uno scopo in cui le persone, il pianeta e il profitto siano elementi chiave ed è conosciuto come un giocatore di squadra che fissa gli standard più alti per se stesso e per gli altri, creando un ambiente di fiducia e responsabilità".