Poke House, una donna al comando

Poke House ha nominato una donna, Elisa Pagliarani, come direttore generale della società fino ad oggi diretta dai suoi stessi fondatori Matteo Pichi e Vittoria Zanetti. La manager sarà affiancata da nuove nomine: Francesco Minghini, nuovo chief marketing officer e Francesco Testa nuovo chief of retail.

Pagliarani vanta un percorso in Glovo Italia, azienda in cui ha rivestito in un primo momento il ruolo di head of operations e, successivamente, la carica di general manager: è stata inclusa tra le prime “100 donne italiane di successo” da Forbes e inserita tra le 40 manager “under 40” del 2021 di Fortune Italy. Laureata nel 2013 in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, inizia la carriera in Vodafone dove cresce, tra la sede di Milano e quella di Londra, fino al 2017, anno in cui riveste il ruolo di senior project manager: dal 2017 al 2023 è in Glovo Italia di cui è diventata general manager.

Francesco Minghini, romagnolo d’origine laureatosi alla Nottingham Trent University, dopo un master in Brand communication presso il Politecnico di Milano inizia la sua carriera in aziende multinazionali orientate al marketing come Nestlé, Unilever e Pepsico. Grazie a un’esperienza nel mondo dell’intrattenimento come marketing manager di Discovery Italia, decide di addentrarsi nella sfera digitale applicata al mondo delle startup con l’ingresso in ruoli di responsabilità dapprima in Cortilia nel 2014 e poi, in Greenchic nel 2018. Entrato in Poke House in qualità di head of International growth, Minghini sarà a capo di un team di 19 risorse.

Francesco Testa, ha conseguito un master in Store management presso l’Università di Parma nel 2008, ma inizia a muovere i primi passi nel mondo del food già nel ’99 con l’ingresso in McDonald: un percorso che lo accompagnerà fino al 2015 rivestendo diversi incarichi; nello stesso anno passa a Burger King Italia dapprima come district manager e nel 2016 come area manager incaricato della gestione e dello sviluppo di 25 store. Nel 2017 passa ad Hana Group, fino all’approdo, nel 2019, in Miscusi come chief operation officer. Oggi è chiamato a dirigere una squadra di più di 450 persone per la gestione e lo sviluppo del retail in Italia.

Le nuove nomine si inseriscono in una prima fase dell’anno già ricca di novità, a partire dall’apertura della seconda House nel cuore di Miami: buoni anche i risultati con una chiusura di 100 milioni di Euro di fatturato a livello di gruppo nel 2022 (vedi EFA News dal titolo Poke House, fatturato a 100 milioni e seconda apertura a Miami). Importanti investimenti nel corso dell'anno hanno riguardato Sweetfin, brand iconico della California e precursore del poke, e Honu Tiki Bowl, il leader austriaco del poke di cui è diventato azionista di maggioranza.

Poke House è nato in Italia nel 2018: leader globale nella categoria dei ristoranti fast casual di poke è presente oggi con oltre 160 insegne attive a livello di gruppo tra Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Romania, Austria, Olanda e Usa: oggi conta oltre 1.000 dipendenti nel mondo.