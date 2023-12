Alberto Risso nuovo cfo di Poke House

Alberto Risso è il nuovo chief financial officer di Poke House. Dopo le nomine di inizio anno con l’ingresso di Elisa Pagliarani in qualità di direttore generale (leggi EFA News), il management dell'azienda specializzata in healthy bowl si rafforza ulteriormente "proseguendo la fase disviluppo internazionale". Risso risponde direttamente al ceo di gruppo Matteo Pichi e coordina un team di più di 10 persone che operano in diversi paesi. Il neo-eletto commenta: “Spero di poter contribuire fin da subito al successo dell'azienda attraverso una gestione finanziaria strategica capace di essere lungimirante ed efficace".

Risso,35 anni, origini piemontesi e una laurea in business administration, professionista con oltre 10 anni di esperienza vissuti tra l’Europa e gli Stati Uniti d’America, vanta una profonda expertise nell’ambito del product retail con focus particolare sui temi dell’innovazione, profittabilità e strategie di crescita aziendale. Il manager ha iniziato il suo percorso professionale in Deloitte & Touche, collaborando con diversi gruppi multinazionali operanti nel settore produttivo e retail, per poi esordire in Eataly, inizialmente nel ruolo di finance manager e, successivamente, in quello di finance vice-president North America presso la sede di New York.

Nel 2021 gli viene offerto il ruolo di cfo di gruppo, carica che lo ha visto direttamente coinvolto in operazioni straordinarie e nella pianificazione del percorso di crescita. "Figura preziosa, dotata di spiccata adattabilità all’interno di contesti culturali e professionali differenti -sottolinea il comunicato di Poke House- Risso è in grado di concretizzare una visione strategica e di ampia veduta che gli consente di instaurare relazioni proficue con tutta la catena degli stakeholder".

“Questa nuova nomina è per noi molto importante, una conferma dell’attrattività di Poke House e della crescita del nostro business -sottolinea Matteo Pichi, ceo& Co-founder-. L’arrivo di Risso è per noi motivo di orgoglio e di energia nell’andare avanti con i nostri progetti, consapevoli delle solide professionalità in House che saranno fondamentali per la nostra nuova fase di crescita”.

Con l’obiettivo di supportare la crescita e scalare rapidamente, si colloca anche la consulenza di Narek Verdian ex cto di Glovo che accompagnerà Poke House nello sviluppo della tecnologia a supporto come App, crm proprietario e sviluppo dell’infrastruttura tecnologica. Poke House, nato in Italia nel 2018 è presente oggi con oltre 160 insegne attive a livello di gruppo (tra Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Romania, Austria,Olanda e USA), oltre 1.000 dipendenti nel mondo e un giro di affari 2022 di 100 milioni.