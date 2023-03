Restore: nuova piattaforma di spesa per i supermercati Piccolo

ReStore, azienda specializzata nella realizzazione di eCommerce per la Gdo e la distribuzione organizzata in Italia, ha sviluppato la nuova piattaforma di spesa on line per i Supermercati Piccolo, storica azienda campana che fa parte del Gruppo VéGé.



Il servizio garantisce la consegna a domicilio tutti i giorni dal lunedì al sabato, su quasi la totalità del territorio napoletano (inclusa la provincia) e la città di Caserta, in 4 fasce orarie: 09:30 - 11:30 / 11:30 - 13:30 / 14:00 - 16:00 / 16:00 -18:00.



Sono stati anche attivati 12 punti di ritiro per la spesa online in altrettanti punti vendita, ubicati nei seguenti comuni: Sant’Anastasia (2), San Vitaliano, Nola (2), Pomigliano d'Arco, Camposano, Sarno, Volla, Castello di Cisterna, Acerra, Casalnuovo. Gli orari per effettuare il ritiro è tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 20:00.



ReStore si occuperà inoltre della pianificazione e gestione della campagna online di lancio e promozine del servizio nonchè della definizione di accordi di visibilità con l’industria di marca all’interno del sito attraverso la propria Unit ReStore Media.



Anche il servizio di logistica last mile è stato affidato a ReStore Logistics: la preparazione e la consegna degli ordini sarà gestita tramite apposite app di picking e delivery sviluppate dall’azienda guidata da Barbara Labate. ReStore gestirà anche il servizio di customer care, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:30, attraverso il seguente numero: 08118098127.



Per quanto riguarda il metodo di pagamento previsto dalla piattaforma di spesa on line dei Supermercati Piccolo, si potrà pagare in contanti, e con il Pos al ritiro in punto di vendita o alla consegna, oppure tramite pagamento online tramite piattaforma Nexi. Inoltre, gli utenti possessori di carta fedeltà Piccololook, potranno utilizzare i propri buoni fedeltà per scontare lo scontrino finale. L’importo minimo per poter usufruire del servizio di spesa on line è di 35 euro, con un costo di consegna di 4 euro.



Barbara Labate, ceo di ReStore, commenta così questa nuova partnership: “Siamo contenti di poter partecipare e dare il nostro contributo alla crescita del Gruppo Piccolo nel settore dell’eGrocery, con la realizzazione di una nuova piattaforma, ricca di funzionalità, facile da usare e intuitiva. Ringraziamo la famiglia Piccolo che ha creduto in ReStore come partner strategico per lo sviluppo digitale della propria azienda”.

Da parte sua, Giusi Piccolo, dirigente del Gruppo Piccolo, aggiunge: “Ci piace pensare di poter essere vicini alle persone, rappresentare un punto di riferimento, essere famiglia. Negli ultimi anni moltissimi fattori hanno spinto a modificare le abitudini e a preferire gli acquisti online, si sono sviluppati bisogni sempre più specifici ed anche il rapporto con la spesa quotidiana è cambiato, avvicinando i clienti ai servizi di delivery. Grazie a questo innovativo progetto, potremo essere un supporto costante per chi ci sceglie, ovunque e in qualsiasi momento. Da sempre ci impegniamo per offrire un servizio puntuale ed attento e da oggi, insieme a ReStore, potremo migliorarci ancora di più, perché crediamo nel valore di un’azienda capace di svilupparsi e crescere insieme alle necessità dei propri clienti”.