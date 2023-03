Kfc rilancia il panino senza panino

"Non c'è bisogno di panini". Con questo claim Kentucky fried chicken sta riportando in auge il panino Double Down, con due pezzi di pollo fritto al posto del pane. Il panino senza panino comprende due filetti di carne bianca extra croccante di Kfc, due fette di formaggio, due pezzi di pancetta affumicata all'hickory e una scelta tra la vera maionese del Colonnello o la salsa piccante. Il brand ha fatto debuttare il Double Down nel 2010, vendendone oltre 10 milioni solo nel primo mese: vista la continua richiesta da parte dei consumatori, la catena lo ha riproposto nell'aprile 2014 per un breve periodo. Adesso arriva la nuova versione 2023, leggermente diversa da quella precedente: presenta infatti più opzioni per la salsa e un filetto più grande di circa il 20% rispetto a quello del 2010, secondo quanto ha spiegato il cmo di Kfc Nick Chavez. "Il Double Down è uno dei piatti da fast food più richiesti di sempre -sottolinea-. Dopo quasi un decennio in cui la gente ha chiesto il suo ritorno, stiamo riportando il nostro panino più iconico di sempre, ma lo faremo per sole quattro settimane".

Il Double Down è disponibile fino al 3 aprile: i prezzi partono da 8,99 dollari e i pasti combinati con il Double Down da 11,99 dollari, ma i prezzi variano a seconda della località. Anche se il panino non è più disponibile negli Stati Uniti dal 2014, da allora Kfc ha continuato a offrire il prodotto in altre parti dei suoi mercati globali. Dopo l'uscita nel 2023, diversi creatori di contenuti sui social media hanno espresso la loro opinione sul prodotto: tra questi il critico food di YouTube theendorsement che ha definito il prodotto "follia in forma di panino" e gli ha dato un punteggio di 90/100. "Sebbene non possa essere un pasto quotidiano, sono favorevole al panino -sostiene la recensione-. Aumenta il consumo di pollo, ha il potenziale per rilanciare la guerra dei panini al pollo che si è verificata nel 2019, e potrebbe incoraggiare altri fast-food a rilasciare la propria versione. Se il panino avrà successo durante il periodo di prova, forse Kfc lo renderà un'offerta permanente. Anche in caso contrario, proverò il panino senza panino prima che scompaia di nuovo dal menu".