Pac 2023-2027: si può monitorare attuazione in tempo reale

In linea con i suoi requisiti di trasparenza e monitoraggio, la Commissione europea ha lanciato un "dashboard online" una sorta di pannello online di aggiornamento che presenta gli obiettivi fissati a livello nazionale da ciascuno Stato membro nel suo piano strategico della Pac e gli obiettivi a livello Ue.

Un pannello di controllo in aggiornamento in tempo reale, insomma: esplorandolo, gli utenti possono scoprire, per esempio, il numero previsto di giovani agricoltori sostenuti dalla Pac che si insedieranno in ogni Paese Ue nel periodo 2023-27 ma anche la quota di superficie agricola sostenuta dalla politica agricola per l'agricoltura biologica o il numero di aziende agricole che beneficiano del sostegno alle tecnologie agricole digitali. La ricerca può essere condotta per Paese o per obiettivo.

I Paesi europei hanno iniziato ad attuare i propri Piani strategici della a partire dal 1° gennaio 2023 per fornire sostegno al reddito degli agricoltori e supportarli nella transizione verso una produzione sostenibile: ogni piano combina una serie di interventi mirati che rispondono alle esigenze specifiche del Paese. Questi interventi forniscono risultati tangibili in relazione agli obiettivi, contribuendo al contempo alle ambizioni del Green deal europeo.

La legislazione sulla Pac comprende 44 "indicatori di risultato", collegati a obiettivi specifici. Ad esempio, per valutare se un piano ha avuto successo nell'attrarre e sostenere i giovani agricoltori, l'obiettivo fissato e verificato sarà il numero di giovani agricoltori che beneficeranno del sostegno all'insediamento da parte della Pac nel periodo 2023-27. Il monitoraggio dell'obiettivo avverrà confrontando il valore degli interventi con il valore degli investimenti in agricoltura. Monitorando i progressi annuali si capirà se il piano attuato è valido o no: con il nuovo pannello di controllo, questo potrà avvenire pubblicamente e in modo trasparente.

Non è necessario includere tutti i 44 obiettivi in ciascun Piano strategico: la pianificazione degli obiettivi dipende dalle esigenze e dalle misure pianificate decise a livello nazionale. In base alle loro esigenze specifiche, i Paesi Ue possono scegliere approcci diversi: i vari paesi possono anche modificare il Piano nel corso del periodo di programmazione perché il pannello di controllo online sarà aggiornato di conseguenza.

Il nuovo pannello di controllo permette, inoltre, di dare un'occhiata ad alcuni esempi di ciò che la Pac 2023-27 realizzerà. I fondi della nuova politica agricola comunitaria, per esempio, sono accompagnati da una serie di condizioni ambientali, e coprono quasi il 90% della superficie agricola dell'Ue: il pannello di controllo mostra che oltre il 30% della superficie agricola Ue, pari a 49,5 milioni di ettari, sarà coperto da misure aggiuntive a sostegno della conservazione e del ripristino della biodiversità. L'uso ridotto e sostenibile dei pesticidi sarà incoraggiato su almeno il 27% dei terreni agricoli Ue: una migliore gestione del suolo è sostenuta dalla Pac sul 47% dei terreni. Tutto questo compare sul nuovo pannello online.

Le pratiche agricole sostenute possono includere l'agricoltura biologica, l'agroecologia, la gestione integrata dei parassiti o l'agricoltura di precisione. Il 10% dei terreni agricoli Ue riceverà un sostegno specifico della Pac per la conversione o il mantenimento dell'agricoltura biologica. Gli agricoltori saranno sostenuti per la gestione di 2,86 milioni di ettari di elementi del paesaggio e per la creazione di nuovi elementi, oltre a essere incoraggiati ad avere terreni non produttivi in più.