Imprese: da Regione Lombardia in arrivo 210 milioni

Nuovi aiuti alle imprese lombarde. Ammonta infatti a 210 milioni di euro il nuovo pacchetto investimenti messo in campo da Regione Lombardia per sostenere le aziende. “Prosegue il nostro impegno nel sostegno alle imprese e quindi al lavoro. Il pacchetto investimenti rappresenta una novità assoluta, nata grazie al confronto costante col mondo produttivo e le associazioni di categoria. Un esempio concreto di sana interlocuzione tra pubblico e privato, valore aggiunto della Lombardia” a dichiararlo il governatore della regione Attilio Fontana, presentando i provvedimenti insieme all’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. “La Lombardia – ha evidenziato il presidente – è diventata la regione più attrattiva d’Europa, superando il Baden-Württemberg e la Catalogna, come ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni. Questa è la dimostrazione che le politiche messe in atto funzionano. La strada per lo sviluppo passa dal supporto alle attività produttive. Lavoriamo per fare in modo che la Regione sia sempre più l’elemento propulsivo del Paese”. Inoltre, grazie alla capacità dell’iniziativa regionale di coinvolgere gli istituti bancari, si stima saranno attivati circa 500 milioni di euro sotto forma di finanziamenti.

Il pacchetto investimenti si articola in tre linee: quella dedicata asviluppo aziendale, quella relativa all'efficientamento energetico e quella rivolta all'attrazione di investimenti.

– La prima linea, con una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro, di cui 69 milioni come fondo di garanzia e i restanti 46 come contributo in conto capitale a fondo perduto, è destinata alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione (MidCap) e si propone di agevolare l’attivazione di investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale, per il rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa.

– La seconda linea invece ha la finalità di favorire l’attivazione di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti produttivi al fine di ridurre l’impatto ambientale. In questo caso le risorse messe a disposizione delle imprese sono pari a 65 milioni di euro, di cui 31 a fondo di garanzia e 34 in conto capitale a fondo perduto.

– La terza e ultima linea del pacchetto ha l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti in Lombardia, oltre a consolidare e sviluppare quelli già esistenti. La Regione, in questo caso, ha deciso di destinare 30 milioni di euro di cui 16 a fondo di garanzia e 14 come contributo in conto capitale a fondo perduto.

Sviluppo produttivo: “Tra le caratteristiche principali delle nuove misure – ha spiegato Guidesi – certamente la volontà di Regione di investire maggiormente sull’attrattività della Lombardia, offrendo uno strumento in più e nuove risorse economiche per nuovi potenziali investitori, così da consolidare il primato nazionale in termini di attrattività anche in chiave europea. Allo stesso tempo ci poniamo l’obiettivo di recuperare aree dismesse da valorizzare in ottica di sviluppo produttivo e di maggiore occupazione”. Efficientamento energetico: “Grazie a questo pacchetto, le imprese ricevono, inoltre, un sostegno per investimenti in efficientamento energetico degli impianti e dei siti produttivi. In questo modo Regione e imprese proseguono il percorso di tutela dell’ambiente creando, allo stesso tempo, una diminuzione dei costi produttivi”, rimarca ancora l'assessore. Sull'attrattività: “Così Regione Lombardia – ha detto ancora il responsabile dello Sviluppo economico – ha dunque deciso di investire, aumentando l’attrattività della Lombardia, tutelando l’ambiente e creando nuove opportunità di sviluppo e di lavoro”.

La linea efficientamento energetico e la linea attrazioni investimenti saranno disponibili dalle ore 10,30 di mercoledì 17 maggio, mentre si potrà presentare domanda sulla linea sviluppo aziendale a partire dalle ore 10,30 di martedì 13 giugno.

Ulteriori misure di prossima apertura

Oltre al pacchetto investimenti, Regione Lombardia mette a disposizione delle imprese altre due misure: il bando ‘Nuova Impresa 2023’, disponibile da giovedì 27 aprile, per sostenere l’avvio di nuove aziende e l’autoimprenditorialità con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro. E il bando ‘Competenze per l’innovazione green e digitale delle imprese lombarde’ per sostenere invece lo sviluppo delle competenze delle PMI per la transizione industriale e la sostenibilità ambientale. Quest’ultimo intervento si articola in due fasi: la prima per la presentazione delle offerte formative (aperta il 3 aprile), e la seconda, che aprirà nei prossimi mesi, per consentire ai lavoratori delle imprese beneficiarie del pacchetto investimento di ottenere voucher formativi per partecipare a corsi di formazione.

Ulteriori 5 bandi per le imprese

Sono inoltre ancora disponibili ulteriori cinque bandi: ‘Lombardia Venture’ con una dotazione finanziaria iniziale di 40 milioni; ‘Efficienza energetica – Commercio e Servizi’ con un investimento di quasi 11 milioni, la manifestazione di interesse per lo ‘sviluppo delle filiere e degli ecosistemi industriali produttivi’; ‘patrimonializzazione delle PMI lombarde’ con 140 milioni di euro e infine la misura ‘Confidiamo nella ripresa – Energia’ con quasi 40 milioni inizialmente stanziati.