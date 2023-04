Alice Pizza, 25 nuove aperture e 200 assunzioni

Venticinque nuove aperture in Italia e inserimento di 200 nuovi collaboratori. Sono questi i due dati fondamentali che contraddistinguono il 2023 di Alice Pizza, tra le prime catene in Italia e oggi una delle più importanti realtà di food retail con oltre 190 punti vendita sparsi in tutto il territorio, tra punti vendita a gestione diretta e franchising, equamente distribuiti tra Centro e Nord Italia. Si tratta di un’importante nuova sfida in linea con il percorso di crescita iniziato quattro anni fa dall’azienda con l’ingresso del fondo di investimento italiano, IDeA Taste of Italy, che ha acquisito il 70% della società.

Un'altra delle novità strategiche di quest’anno riguarda l’avvicinamento al mondo travel, con l’apertura di punti vendita nei luoghi di passaggio e di viaggio di migliaia di potenziali consumatori. Proprio oggi, infatti, la società apre il nuovo store nella Stazione Garibaldi di Milano, mentre nei prossimi mesi saranno previste le aperture in una delle più importanti stazioni italiane, la Stazione Termini di Roma e in uno dei più importanti aeroporti italiani, l’Aeroporto di Malpensa.

“Alice Pizza è la dimostrazione di come si possa diventare in pochi anni la prima catena di pizza in Italia creando oltre 190 punti vendita e formando oltre 2.000 collaboratori -commenta l'ad Claudio Baitelli-. Siamo partiti da Roma per trasformarci in poco tempo in una catena nazionale con punti vendita distribuiti equamente tra il Lazio e il resto delle regioni. Al Nord Italia, in particolare, abbiamo circa 80 punti vendita, più di 25 solo a Milano. Per il 2023 puntiamo a realizzare nuove aperture in tutto il Paese creando nuovi posti di lavoro”. Per il brand il 2023 dovrebbe essere la prosecuzione ideale del 2022, anno che ha fatto registrare numeri molto positivi: sono stati, infatti, inaugurati 25 nuovi punti vendita, superando 100 milioni di Euro di fatturato e raggiungendo 6,3 milioni di chili di pizza distribuiti in un anno.

"Per sostenere lo sviluppo e l’apertura di nuovi punti vendita, lavoriamo su diversi aspetti che ci hanno permesso di stimolare al massimo le persone: il clima aziendale, la formazione e il welfare, e in tal senso abbiamo anche introdotto meccanismi incentivanti per tutti i ruoli presenti negli store -aggiunge Baitelli-. Per esempio, le 200 nuove figure che prevediamo di assumere quest’anno dovranno ricoprire diversi ruoli utili alla gestione del punto vendita: si tratta di pizzaioli, addetti alla vendita e store manager. Come sempre i nuovi collaboratori saranno inseriti in un percorso di formazione continua per offrire, a tutti la possibilità, nel giro di pochi anni, di svolgere professioni ancora più centrali per l’azienda. Per molti, la formazione passerà soprattutto dalla frequentazione delle nostre due Accademie a Roma e a Milano, dove potranno imparare i segreti del mestiere del pizzaiolo”.