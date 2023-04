Nestlè Italia: 110 anni di buon cibo e buona qualità della vita

Nestlè Italia compie 110 anni e taglia lo storico traguardo in grande stile. "Celebrare 110 anni in Italia significa anche rinnovare il nostro orgoglio per essere presenti nel Paese emblema del buon cibo e della buona qualità della vita, due valori che rappresentano a pieno la nostra missione: Good food, Good life", si legge sul sito di Nestè Italia. Il 1913 fu infatti l'anno in cui venne costituita la società Nestlé Italiana finalizzata a commercializzare in Italia i prodotti a base di farina lattea e il latte condensato. Nel 2023, l'azienda celebra "110 anni di creazione di valore condiviso per il paese, il nostro impegno per il miglioramento del profilo nutrizionale dei nostri prodotti, vicinanza alle comunità locali e azioni per proteggere il nostro Pianeta e le sue risorse".

In un secolo e un decennio in Italia, Nestlè è passato da 5 a 90 marche, lanciando in tutto il mondo oltre 4.000 prodotti con profilo nutrizionale bilanciato e riducendo gli zuccheri aggiunti e il sodio di circa il 14% solo negli ultimi sette anni.

Sul suo sito, Nestlè Italia elenca le conquiste realizzate sia come azienda, sia nel sociale. "Siamo stati vicini alle comunità locali e, da più di 20 anni siamo accanto a Banco Alimentare, organizzazione che salva e distribuisce generi alimentari a più di 1,7 milioni di persone in difficoltà; abbiamo lavorato per proteggere le risorse del nostro Pianeta, riuscendo a fare in modo che il 97% dei nostri imballi prodotti in Italia fossero oggi riciclabili o riutilizzabili; abbiamo lavorato per produrre ricchezza nel nostro Paese, raggiungendo nel 2021 un valore condiviso di oltre 4 miliardi di euro, pari allo 0,24% del PIL. Inoltre, ogni persona del Gruppo Nestlé in Italia contribuisce a creare 12 posti di lavoro lungo tutta la filiera; abbiamo valorizzato il gusto le tradizioni italiane nel nostro Paese e nel mondo, attraverso una filiera che comprende più del 70% di fornitori italiani, con cui collaboriamo e dialoghiamo costantemente per allinearci e condividere strategie e buone pratiche. Inoltre, con alcuni stiamo sviluppando pratiche di agricoltura rigenerativa".

Nestlè Italia ha inoltre lanciato campagne per una sana alimentazione per l'infanzia ed è attualmente operativa nei seguenti settori: acque minerali, pet food, bibite e bevande per aperitivi, cacao per il latte, caffè, cereali per la prima colazione, cioccolatini e tavolette di cioccolato, integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali, prodotti per i bambini, prodotti per i dolci, prodotti e soluzioni per il fuori casa.

"Celebriamo 110 anni di impegni e di evoluzione - prosegue il comunicato - avendo sempre lo sguardo rivolto al futuro che vogliamo continuare a costruire attraverso nuovi investimenti, partnership e ricerca costante per garantire con i nostri prodotti e le nostre marche tutto il buono dell'alimentazione".