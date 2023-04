Bibite Sanpellegrino Zero ora anche in formato lattina

É in arrivo un nuovo formato in lattina da 33 cl per la Classica, Chinò e Cocktail, in versione Zero. Dal 1932, le bibite Sanpellegrino sono entrate nel cuore degli italiani, diventando ambasciatrici dei valori del Bel Paese, a tavola e nei locali di tutto il mondo. Un brand, quello delle Bibite Sanpellegrino, sempre al passo con i tempi e attento alle esigenze in continua evoluzione dei suoi consumatori, che oggi preferiscono prodotti senza zuccheri aggiunti o che li contengono naturalmente.

Infatti, secondo la dodicesima edizione de “l’Osservatorio Immagino” di GS1 Italy uscita nel 2022, i prodotti di questa categoria sono tra i più acquistati dai consumatori italiani negli ultimi anni. La gamma Zero è realizzata con ingredienti selezionati, che mantengono il gusto tipicamente italiano che ha reso celebri in tutto il mondo le bibite. Ed ecco che i sapori e i profumi del Mediterraneo sono raccolti in un pratico formato in lattina, che porta colore, leggerezza e vitalità a tutti i momenti di pausa, con una bevanda senza zuccheri aggiunti ma con il gusto inimitabile di sempre.

Le materie prime selezionate dagli agrumeti di Sicilia e Calabria, elemento distintivo che ha reso le Bibite Sanpellegrino icone di qualità, artigianalità e creatività, rappresentano caratteristiche chiave anche del nuovo formato in lattina della gamma Zero. La Classica Zero Sanpellegrino, che con il suo colore porta leggerezza e piacere nei momenti di pausa, è realizzata con agrumi 100% italiani e zero zuccheri aggiunti, ed è caratterizzata da sottili note amare e arancia caramellata, che bilanciano perfettamente il sapore. Chinò Zero Sanpellegrino, la versione zero zuccheri del prodotto cult delle Bibite, porta con sé il gusto aromatico e inimitabile dei chinotti siciliani provenienti da filiera controllata.

Frizzantezza e leggerezza si fondono in un colore unico, tra il marrone limpido e l’arancio mattone, trasportando il palato in un viaggio verso i sapori del Sud Italia. A completare la gamma, Cocktail Zero Sanpellegrino, l’iconico mix di colore e vitalità, in una versione senza zuccheri aggiunti: un sapore speziato ed intenso dato dalle note di cannella e chiodi di garofano, che lascia spazio ad un’esplosione di zenzero e leggere note agrumate. Il gusto inconfondibile delle Bibite Sanpellegrino, senza zuccheri aggiunti e da oggi disponibile in un formato adatto ad ogni momento della giornata, è disponibile nei supermercati e ipermercati nel formato lattina da 33 cl al prezzo al pubblico consigliato di € 0,55.