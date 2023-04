Il caporalato in agricoltura è una piaga anche in Usa

Il tema del caporalato in agricoltura è di quelli che fanno tremare le vene ai polsi. In Italia si fanno seminari (vedi EFA News Lavoro giusto, Confagricoltura contro il caporalato) e qualcuno affronta la cosa mettendoci risorse in prima persona (vedi EFA News Catania: nasce la prima cooperativa di migranti liberi dal caporalato) ma siamo ancora ben lungi dal trattare il tema nella giusta misura, magari tentando anche di risolverlo una volta per tutte. Un approccio diverso lo abbiamo visto a fine dicembre 2022 quando il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha firmato un decreto per contrastare il lavoro nero (vedi EFA News Caporalato, interviene Lollobrigida: tolleranza zero, e firma il decreto) ma il problema rimane.

Negli Stati Uniti, invece, il problema viene affrontato in maniera diversa, sembra quasi (diciamo: quasi) prendendolo più di petto. Il segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack, infatti, ha scritto una lettera ai maggiori trasformatori di carne e pollame del Paese, esortandoli ad adottare misure precauzionali per prevenire o eliminare il lavoro minorile illegale. Così, senza tanti giri di parole (e di decreti), la lettera è stata inviata a giganti come Cargill; Conagra Brands; Clemens Food Group; Foster Farms; Indiana Packers Corp.; Jbs Usa; Koch Foods; Mar-Jac Poultry; Mountaire Farms; Claxton Poultry; Perdue Farms; Pilgrim's Pride; Quality Pork Processors; Seaboard Foods; Simmons Prepared Food e Smithfield.

Per affrontare il tema nella giusta misura, l'Usda, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ha emanato un comunicato indicando che le "misure precauzionali" delle aziende devono comprendere:

l'accertamento dell'eventuale ricorso al lavoro minorile illegale in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento dell'azienda;

l'inserimento di un linguaggio forte nei contratti;

l'adozione di standard che proteggano meglio dall'uso del lavoro minorile illegale.

La lotta primaria del governo Usa è soprattutto diretta all'uso del lavoro minorile nei campi. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha registrato un aumento del 69% dell'impiego illegale di bambini dal 2018: uno dei casi più recenti di violazione delle leggi sul lavoro minorile è emerso quando la Pssi, la Packers sanitation services inc., azienda che fornisce servizi all'industria della carne e del pollame, ha pagato 1,5 milioni di dollari in sanzioni civili dopo che gli investigatori hanno appreso che aveva impiegato almeno 31 bambini, di età compresa tra 13 e 17 anni, in occupazioni pericolose per la pulizia di attrezzature motorizzate durante i turni di notte presso gli stabilimenti della Jbs Usa a Grand Island, in Nebraska, e Worthington, in Minnesota, e presso la Turkey Valley Farms a Marshall, in Minnesota. Altre indagini hanno rivelato che Pssi aveva giovani che lavoravano anche in stabilimenti gestiti da Tyson Foods, George's Inc, Maple Leaf Farms, Cargill, Buckhead Meat of Minnesota, Gibbon Packing e Greater Omaha Packing.

"L'uso del lavoro minorile illegale, in particolare la richiesta che i bambini svolgano mansioni pericolose, è imperdonabile e le aziende devono considerare le loro responsabilità legali e morali per garantire che esse e i loro fornitori, subappaltatori e venditori rispettino pienamente le leggi sul lavoro minorile -riporta il comunicato Usda-. Le aziende che producono alimenti, soprattutto quelle che hanno un significativo potere di mercato, devono vigilare sugli standard dei loro fornitori per contribuire a ridurre le violazioni e gli abusi sistemici", ha scritto Vilsack.

"L'industria alimentare e l'Usda condividono l'impegno a garantire una tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile illegale -scrive ancora il segretario all'Agricoltura Usa-. Negli ultimi mesi è emersa l'esistenza di un problema crescente nel settore e crediamo che insieme possiamo sviluppare strategie significative per prevenire o eliminare il lavoro minorile illegale. Ciò significa che useremo le nostre autorità di approvvigionamento e di regolamentazione per fornire l'attenzione necessaria e una maggiore supervisione per frenare questa recente tendenza il più rapidamente possibile".