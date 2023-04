Torna dal 23 al 25 aprile l'Ism di Colonia: Italia protagonista

Torna dal 23 al 25 aprile, a Colonia, Ism, la rassegna che riunisce l'industria internazionale dei dolci e degli snack. Per quest’edizione sono attesi circa 1.200 espositori, provenienti da 72 Paesi: in esposizione, le tendenze nel consumo del settore dolciario, le innovazioni nei prodotti e conferenze di esperti dell’industria.

Tra le aziende italiane che partecipano all’edizione 2023 nella collettiva italiana, possiamo citare alcuni nomi di grande interesse, come Sperlari, con i brand Sperlari e Paluani, Caffarel (Lindt&Sprüngli), Elah-Dufour, Amaretti Virginia, Balconi, Majani e molti altri. Per la prima volta, parteciperà a Ism una collettiva organizzata dalla Regione Sicilia, con 24 aziende del Distretto del Dolce di Sicilia.

“Il made in Italy avrà un ruolo di primo piano anche a Ism 2023 -spiega Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia-. Saranno, infatti, 150 le aziende provenienti dall’Italia, di cui 50 in una collettiva organizzata direttamente da Koelnmesse Italia. Noi abbiamo un ruolo significativo nell’organizzazione della presenza italiana: il nostro supporto, infatti, non si limita al lato pratico e burocratico della partecipazione, ma offriamo anche un sostegno dal punto di vista commerciale, organizzando incontri con i diversi buyer internazionali".

"Per le aziende del made in Italy -aggiunge Rosolia-, le fiere in Germania rappresentano ottime opportunità di business, considerato che la Germania è il primo mercato di sbocco per il settore alimentare italiano, e che i dolci sono al terzo posto, tra i prodotti da export del settore. Ci aspettiamo dunque un’edizione 2023 di Ism di grande successo, e di grande interesse per il made in Italy”.

Il tema chiave di quest'anno dell'Ism è “Encourage. Enable. Excite!”, un claim che, come sottolinea il comunicato ufficiale, "spinge ad affrontare le sfide più difficili del momento: dal clima, alle materie prime, all’energia, dalle catene di approvvigionamento alla logistica, fino alla salute e alla digitalizzazione, questo è un periodo irto di difficoltà, ma al tempo stesso ricco di opportunità per il settore. Ism si presenta dunque come un’ideale piattaforma di scambi, per conoscere e approfondire i trend più attuali, e cercare le soluzioni più efficienti e innovative".

Tra i punti d'interesse, l’Expert Stage, luogo in cui i maggiori esperti del settore dibattono delle tematiche attuali; Lab5 e Area Start-up, nel padiglione 5.2, dedicata alle aziende che non superano i cinque anni di vita. Sempre il padiglione 5.2, ospita una sezione commerciale specializzata, dal nome “Finest Creations - hand-crafted”: presente per la seconda volta, quest’area espositiva riunisce le piccole imprese artigianali, che si rivolgono a pasticcerie e negozi di dolci specializzati.

Poi c'è la “New Products Showcase”, una delle attrazioni speciali di Ism, un luogo in cui scoprire le innovazioni: tra i prodotti esposti, nel padiglione 5.2, i consumatori sceglieranno il prodotto più popolare, che sarà premiato con l’Ism Consumer Award 2023, assegnato per la seconda volta, in collaborazione con Food News Germany. Saranno esposti anche i tre prodotti più innovativi di Ism 2023, selezionati da una giuria indipendente formata da esperti dell'industria, del commercio e del settore scientifico.

Durante l'evento sarà consegnato il premio Ism 2023 che quest'anno viene assegnato per la nona volta durante la serata di gala, il 23 aprile 2023. Destinatario dell'award 2023 è Majlen Fazer, della società Fazer, una delle più grandi società dell'industria alimentare finlandese. L'azienda è stata fondata da Karl Fazer nel 1891, come "confetteria franco-russa" nel centro di Helsinki: oggi impiega oltre diecimila persone in Finlandia, Svezia, Russia, Danimarca, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania e Giappone. Fazer succede, nell'Ism award, a Luigi Zaini S.p.a., prima italiana nella storia a vedersi assegnare il premio Ism nel 2022. L'azienda milanese che da oltre 100 anni scrive parte della storia alimentare di Milano con il suo cioccolato e le sue caramelle vanta un’occupazione a quota 200 dipendenti e un fatturato ha raggiunto 72 milioni di Euro.