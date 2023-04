Aspiag Despar Service: 2,55 mld euro di fatturato nel 2022 (+3%)

Aspiag Service, la concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha continuato anche nel 2022 nel suo percorso di crescita, registrando un fatturato al pubblico di 2,55 miliardi di euro.

Una crescita a cui ha contribuito un importante programma di investimenti del valore di 71 milioni di euro destinati al rafforzamento delle proprie strategie di posizionamento e all’espansione della rete vendita con l’apertura di 11 nuovi punti vendita, il restyling di 6 negozi e l’ingresso in Lombardia attraverso l’inaugurazione del primo punto vendita a Mariano Comense. Un percorso di crescita che ha generato anche un incremento dei livelli occupazionali con 290 nuove assunzioni che portano a 8.880 il numero complessivo dei collaboratori del marchio dell’abete nelle regioni di riferimento.

Il fatturato al pubblico registrato nel 2022 è di 2,55 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Nonostante il complesso scenario macroeconomico caratterizzato da una forte spinta inflattiva, anche per il 2022 Aspiag Service ha continuato a mantenere inalterata la leadership nella Gdo a Nord Est, nell’area territoriale di riferimento, che comprende anche l’Emilia-Romagna.

Particolarmente significativo nell’esercizio passato sono state le performance registrate dal prodotto a marchio (Mdd) che nel 2022 ha rappresentato per Aspiag Service Despar il 29% dell’intero fatturato, in crescita rispetto al 25,7% registrato nel 2021. I prodotti a marchio sono creati da una selezione dei migliori produttori e vengono proposti in diverse linee o brand che ricoprono tutte le principali categorie di merce. Oggi sono 6.539 le referenze a marchio Despar disponibili a scaffale, in grado di soddisfare ogni esigenza di spesa.

In un contesto di mercato caratterizzato da un’elevata inflazione e dal rialzo dei prezzi che ha influito sul carrello della spesa e sul potere d’acquisto delle famiglie, particolarmente rilevante nel campo dei prodotti Mdd è stato l’apporto di S-Budget, un marchio esclusivo di Aspiag Service, sviluppato in collaborazione con le organizzazioni Spar di Austria, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca e Croazia, appartenenti al Gruppo Spar Austria, di cui Aspiag Service fa parte. La linea comprende un paniere completo di 500 prodotti, alimentari e non, come pasta, farina, burro, surgelati, prodotti per l’igiene della casa che, oltre a garantire un risparmio medio del 30% sul carrello, consente di effettuare una spesa completa a meno di 15 euro. Oggi S-Budget rappresenta in termini di fatturato il quarto brand dei prodotti a marchio Aspiag Service con una crescita costante che ha registrato nel 2022 un +20% rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti nel 2022 hanno raggiunto quota 71,3 milioni di euro e sono stati destinati principalmente per lo sviluppo e il consolidamento del posizionamento dell’insegna sui territori attraverso nuove aperture e la riqualificazione di punti vendita esistenti.



Con riferimento allo sviluppo nelle regioni di riferimento, nel corso del 2022 sono stati aperti 6 nuovi punti vendita a gestione diretta nelle province di Venezia, Como e Bologna e 5 negozi affiliati, che portano la rete a un totale di 561 punti vendita (255 diretti e 306 affiliati). Inoltre, sono state 6 le ristrutturazioni di negozi esistenti, tra diretti e affiliati.



Il 2022 poi ha rappresentato per Aspiag Service Despar l’anno dell’ingresso in Lombardia con l’apertura del primo punto vendita diretto in regione, l’Interspar di Mariano Comense (Co) con superficie di vendita di 2.500 mq, oltre che di un negozio affiliato a Como. Si tratta di un progetto di sviluppo strategico per Aspiag Service Despar che nel quadriennio 2022 – 2026 ha pianificato per la Lombardia un importante piano di investimenti che consentiranno uno sviluppo graduale e nuova occupazione sul territorio.

Allo sviluppo sui territori ha corrisposto anche una crescita dei livelli occupazionali con 290 nuove assunzioni nel 2022 che portano complessivamente a 8.880 i collaboratori di Aspiag Service Despar nelle regioni di competenza, di questi il 64% è rappresentato da donne. Una grande famiglia che vuole dare certezze, con il 90% dei contratti a tempo indeterminato e un basso livello di turnover in uscita.

Valorizzare le filiere corte e sostenere i produttori locali è da sempre uno dei punti cardine della strategia di sviluppo di Aspiag Service Despar: un esempio concreto di questo impegno è rappresentato da “Sapori del Nostro Territorio”, il marchio che raccoglie oggi oltre 6.857 referenze a scaffale provenienti da più di 1.078 produttori locali. Il progetto si traduce nell’impegno a condividere e testimoniare la genuina cultura enogastronomica dei territori e nella possibilità di costruire nuove sinergie con produttori selezionati, non soltanto attraverso la promozione delle loro specialità nei punti vendita, ma portando anche il cliente a contatto diretto con la loro esperienza, organizzando iniziative ed eventi speciali che permettano alle persone di sperimentare in modo concreto la qualità del prodotto.



Sempre nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, Aspiag Service ha inoltre continuato a lavorare in sinergia con le istituzioni locali con le quali ha attivato protocolli regionali, con lo scopo di promuovere i prodotti locali e le partnership tra i diversi attori della filiera produttiva agroalimentare: “Veneto – The Land of Venice” per le denominazioni geografiche del Veneto, “Io sono Fvg” per le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, “I love Trentino” per i prodotti trentini e “Qualità Alto Adige” per quelli altoatesini. Questi protocolli puntano a valorizzare i prodotti certificati Dop, Igp e Stg e i vini con certificazione Doc, Docg e Igt e consentono ai clienti di conoscere i prodotti del luogo e l’origine delle produzioni agroalimentari e di sostenere i prodotti regionali dalla produzione fino alla commercializzazione, sviluppando una filiera corta “dal campo alla vendita”.