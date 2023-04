Nescafè entra nel mercato del "freddo" con Ice Roast

Nescafé entra nel mercato mondiale del caffè freddo con Ice Roast. Lanciato dalla casa madre Nestlé questo mese in Cina, in seguito sarà commercializzato anche in Messico per poi espanderlo in tutti i mercati: parliamo del primo caffè solubile progettato appositamente per essere utilizzato nelle bevande a base di caffè freddo. Il prodotto è stato creato per soddisfare il crescente numero di persone che desiderano bere il caffè freddo a casa, progettato appositamente per essere consumato con acqua o latte freddi, sopra il ghiaccio.

Il prodotto è stato realizzato dagli esperti del centro di ricerca e sviluppo sul caffè di Nestlé a Orbe, in Svizzera, in risposta alla crescente domanda di prodotti che permettano di ricreare a casa l'esperienza del caffè freddo "da bar". In relazione al nuovo prodotto, Nestlé afferma che oggi il 15% del caffè nel mondo viene consumato freddo.

Secondo un comunicato dell'azienda, Nescafé Ice Roast è prodotto con chicchi di caffè 100% Robusta coltivati e prodotti in modo sostenibile, "con un profilo di tostatura personalizzato per fornire un caffè solubile leggermente tostato senza note aspre o amare". L'azienda afferma che "il processo di estrazione è stato ottimizzato per offrire un gusto rinfrescante e un aspetto chiaro in tazza, con una struttura di granuli di caffè che si dissolvono rapidamente e facilmente".

"Con Ice Roast abbiamo creato una tostatura medio-leggera ideale da bere fredda, con una consistenza morbida e note di cacao che aprono un nuovo territorio sensoriale -spiega Damien Tissot, responsabile del centro tecnologico di Nestlé per il caffè a Orbe, in Svizzera-. Applicando una mentalità innovativa, i nostri team hanno creato una nuova esperienza sensoriale nel caffè freddo".

"Il caffè freddo è 'caldo' con una nuova generazione di bevitori di caffè che entra nella categoria -sottolinea Donald Howat, Global category lead di Nescafé, sottolineando l'attulità del nuovo prodotto-. Siamo entusiasti di questo lancio, perché Ice Roast offre loro l'opportunità di gustare una tazza di caffè freddo ancora migliore a casa e di ricreare le loro bevande preferite".

Con oltre 6.000 tazze bevute a livello globale ogni secondo, Nescafé è uno dei marchi di punta del settore globale e continua a innovare per offrire alle persone un'ampia varietà di esperienze di caffè. Altri lanci recenti includono Nescafé Black Roast e Nescafé Roastery Collection, un caffè solubile super-premium. Attualmente venduto in Nigeria, Nescafé Malty è una miscela accessibile 3 in 1 che bilancia il caffè Nescafé con il malto di miglio, per una miscela ricca e cremosa adatta ai gusti locali.