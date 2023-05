Electrolux/2. Conti in rosso, la fabbrica di Porcia si ferma

Maggiori ricavi ma volumi ancora in contrazione per Electrolux nel primo trimestre 2023. La domanda di elettrodomestici continua a essere debole: la conferma arriva dai dati trimestrali della casa madre svedese, che ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con un fatturato a circa 2,89 miliardi di Euro, in progresso del 2,2% sullo stesso periodo del 2022 sostanzialmente per merito delle nuove gamme di prodotto e dell'innalzamento dei prezzi oltreché dall'incremento di quote di mercato soprattutto in Nord America e America Latina (vedi EFA News). D'altra parte, che il rialzo dei ricavi sia soprattutto da addebitare a fattori esterni rispetto alla sola produzione lo dimostrano il risultato operativo negativo per 22,6 milioni di Euro e il risultato netto, in perdita di 51,9 milioni di euro contro 93 milioni di Euro di utile del primo trimestre 2022.

I dati lasciano poco spazio alla fantasia e a pagarne le conseguenze sono gli stabilimenti in giro per il mondo. Dopo quello ungherese di Nyíregyháza (i cui costi legati alla chiusura pari a 50 milioni di Euro sono stati scontati in questo trimestre) ci sono quelli italiani dove vengono confermati i rallentamenti della produzione. A partire da Porcia (Pordenone) che pianifica nuovi stop alle linee nei primi giorni di maggio: a quelli già annunciati, che hanno visto la fabbrica pordenonese chiusa anche il 28 aprile scorso, si aggiungono le chiusure stabilite per oggi, 2 maggio e per venerdì 5 maggio, a cui si somma la sospensione della produzione per entrambi i turni dell’8 maggio con copertura data dalla cassa integrazione. La cassa integrazione ripartirà il 3 maggio ma a riduzione di orario: 6 ore al giorno contro 8, e la differenza sarà in cig.

Arriva, inoltre, la notizia che il rallentamento del mercato impatta su Solaro (MIlano) dove si producono le lavastoviglie: qui l’azienda ha annunciato che non confermerà i contratti a termine in scadenza. A Susegana (Treviso) invece il trend è sostanzialmente stabile con 2 giorni di cassa integrazione, almeno finora: indiscrezioni, però, sostengono che la produzione potrebbe riprendere qualora, previo accordo sindacale, venissero allocati qui i volumi provenienti dall’Ungheria dove ha chiuso lo stabilimento di frigoriferi (vedi EFA News).