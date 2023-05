Fieravicola 2023: tutta la filiera e forte presenza di buyer internazionali

La 53° edizione di Fieravicola, una delle manifestazioni più longeve nel campo della zootecnia, si svolge al Rimini Expo Centre dal 3 al 5 maggio. Una vetrina che vede in primo piano il settore delle carni bianche e delle uova, che si conferma comparto strategico del Made in Italy agroalimentare. La manifestazione, organizzata a cadenza biennale da Fieravicola Srl in collaborazione con Assoavi e Unaitalia, è appuntamento per tutta la filiera con la presenza di espositori rappresentativi di tutte le segmentazioni: dalla mangimistica e la genetica, alle tecnologie e impianti di lavorazione e confezionamento, trasporto e logistica, attrezzature agricole per zootecnia, tecnologie per la sostenibilità ambientale, marketing, veterinaria.

Centocinquantacinque sono gli espositori presenti a questa edizione e oltre 150 i buyer internazionali dal Nord Africa, Sahel, Turchia e Est Europa che animeranno i padiglioni del quartiere fieristico per tre giorni di business e incontri. Si tratta di una marcata connotazione internazionale come sottolinea Renzo Piraccini presidente di Fieravicola: “E’ un risultato importante frutto di un forte impegno per raggiungere uno degli obiettivi strategici che ci eravamo posti e questo grazie anche alla collaborazione di Ice, l’Agenzia Italiana per la promozione all'estero”.

Le maggiori associazioni di produttori, Assoavi e Unaitalia, e quelle scientifiche Wpsa, Sipa e Asic, presenti in fiera, animeranno il programma convegnistico. Saranno infatti giornate di approfondimenti con sessioni mirate ad affrontare le problematiche del settore anche con le istituzioni e presentare i percorsi di sostenibilità, sicurezza e innovazione di questo comparto della zootecnia caratterizzato da una filiera fortemente integrata e al 100% made in Italy.

La tre giorni di Fieravicola al Rimini Expo Centre sarà occasione per approfondire e dibattere i principali focus di interesse della filiera avicunicola nazionale. Il primo giorno, 3 maggio, dopo l’inaugurazione con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, apre la sessione convegnistica (ore 14,30) la tavola rotonda condotta da Simona Ventura, con l’intervento di saluto di Alessio Mammi assessore all'agricoltura Emilia-Romagna. I primi due relatori che offriranno una panoramica dettagliata sui consumi e i trend del mercato delle uova e delle carni avicole e sul comparto della mangimistica sono Fabio Del Bravo, responsabile direzione servizi per lo sviluppo rurale presso Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e Annachiara Sguatti, Senior Market Analyst di Aretè.

A dibattere sulle sollecitazioni dei due studi il presidente di Unaitalia Antonio Forlini, il presidente di Assoavi Gian Luca Bagnara e Luigi Polizzi, direttore generale del Masaf. Le conclusioni saranno di Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Due le tematiche che verranno affrontate nella giornata del 4 maggio: influenza aviaria e sostenibilità delle filiere avicunicole nazionali, mentre il 5 maggio focus sul futuro della coniglicoltura.