Macfrut /2. Mattarella visita gli stand in anteprima

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Cesena per la 40° edizione del “Macfrut”, esposizione internazionale della fiera ortofrutticola. Il presidente ha visitato gli stand “Anteprima Macfrut”, per poi intervenire, al Teatro Bonci, al convegno sul tema “Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita nel nostro Paese e per la sua immagine internazionale”. Il capo dello Stato ha incontrato anche Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, Luigi Bianchi, direttore di Cesena Fiera.

“Ci sono prodotti di eccezionale qualità come dimostra il livello delle nostre esportazioni - ha detto Mattarella durante l'intervento conclusivo del convegno -. L'Italia ha sempre dimostrato di saper essere protagonista nell'apertura dei mercati: il contenuto di questo settore è di primaria importanza. L'agricoltura si colloca in un tema cruciale, come il cambio climatico e la sicurezza alimentare, la sostenibilità. Il legame tra agricoltura, economia, imprese e cultura è indissolubile. Sono aspetti non separati, da tenere sempre insieme, come fa questa Regione e come fa l'Italia".

Nel corso dell’incontro hanno preso la parola il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari.

“Confesso che è stata una giornata di grande emozione per l’attestato di immenso prestigio per Macfrut e più in generale per il sistema ortofrutticolo italiano – spiega il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini –. Con la sua presenza il presidente Sergio Mattarella ha evidenziato la centralità di un settore eccellenza del made in Italy che coinvolge 300mila aziende per un valore di 15 miliardi di euro, in una cifra destinata a triplicare se si considera l’intera filiera. Non potevamo avere migliore anteprima in vista dell’evento al via domani (3 maggio) alla presenza del ministro Lollobrigida”.