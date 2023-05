Coca Cola/2. Italia protagonista con le nuove bottiglie in Pet riciclato

"Tutte le bottiglie in Pet del nostro intero portafoglio di bibite sono ora realizzate con il 100% di plastica riciclata (rPET), ulteriore conferma dell’impegno per un’economia sempre più circolare. Le nuove bottiglie, come sempre 100% riciclabili, saranno utilizzate non solo per i prodotti Coca‑Cola, ma anche per gli altri marchi di bevande dell’azienda come Fanta, Sprite, Kinley, Powerade e FuzeTea". Si apre così il comunicato della multinazionale beverage che annuncia la novità che arriva direttamente da Coca Cola Italia, in primo piano in questo cambiamento green.

Il nuovo step, infatti, è stato reso possibile anche grazie alla riapertura della fabbrica di Gaglianico (Biella) di CCH CircularPET, "polo di eccellenza in innovazione e sostenibilità ambientale, con tecnologie pioniere in Europa". Da stabilimento di imbottigliamento dismesso, alcuni mesi fa l'impianto è stato riconvertito in un sito all’avanguardia per la lavorazione del Pet riciclato: con oltre 30 milioni di euro di investimento (vedi EFA News), il polo è ora un innovativo impianto da 18.000 mq capace di trasformare fino a 30.000 tonnellate di pet all’anno in nuove bottiglie in 100% pet riciclato.

Allo stabilimento veneto di Nogara (Verona), il più grande sito di Coca-Cola in Italia e il primo in Europa per capacità produttiva, e a quello campano di Marcianise, in provincia di Caserta, è affidata la produzione delle bottiglie che, dunque, possono contare sulle preforme in rPET prodotte a Gaglianico.

L’estensione dell’intero portafoglio a bottiglie realizzate completamente in plastica riciclata si inserisce all’interno della strategia di lungo periodo World Without Waste (vedi EFA News). "Siamo stati la prima azienda di bevande analcoliche a introdurre sul mercato italiano una bottiglia realizzata con 100% rPET e siamo impegnati da anni nella riduzione della materia prima negli imballaggi in vetro, alluminio e plastica -sottolinea l'azienda nella nota-. Di recente abbiamo esteso i Tethered Caps, i tappi uniti alla bottiglia, a tutti i marchi del portafoglio, con l’obiettivo di semplificare la raccolta e il riciclo e ridurre la dispersione e l’impatto della plastica sull’ambiente" (vedi EFA News).

"Altre tappe di questo percorso -aggiunge l'azienda-sono state la rinuncia al colore arancione delle bottiglie di Fanta e al verde di quelle di Sprite, che ne ha reso più semplice il riciclo in nuove bottiglie, e l’introduzione del packaging secondario KeelClip, un sistema in carta 100% riciclabile che consente di fare a meno dell’involucro in plastica per confezioni multiple di lattine".

"Vogliamo dare un contributo anche nel sensibilizzare sull’importanza della raccolta e del riciclo -prosegue la nota-. Per questo abbiamo avviato una collaborazione con Coripet, il consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal ministero dell'Ambiente, e Ied - Istituto Europeo di Design per coinvolgere giovani designer in un percorso dedicato alla sostenibilità".

L’obiettivo è di stimolare le nuove generazioni sul tema dell’economia circolare del Pet e l’importanza del riciclo, attraverso un contest per la realizzazione di una Recycling Machine dal design innovativo, dal punto di vista estetico ed esperienziale. "Dopo una prima fase di ricerca e analisi delle tecnologie e dei processi relativi al riciclo delle bottiglie in plastica -dice ancora il comunicato di Coca Cola Italia- il percorso procederà con una lecture tematica e formativa a cura di Coripet e Coca‑Cola, per guidare gli studenti Ied Milano nell’ideazione e sviluppo di una nuova veste estetica e di una user experience legata agli ecocompattatori, ma anche nello studio di nuovi linguaggi e scenari sostenibili nel futuro. A fronte degli elaborati presentati, individuereremo entro fine anno il progetto più meritevole".