Rivoluzione Coca Cola

Coca Cola ha chiuso la terza trimestrale del 2022 dichiarando un dividendo di 44 centesimi per azione ordinaria che sarà pagato il 15 dicembre 2022 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 1° dicembre 2022. Lo ha comunicato il consiglio di amministrazione della società che ha provveduto anche a nominare tre nuovo vicepresidenti: Felix Poh, responsabile Strategia e sviluppo; Neeraj Tolmare, chief information officer e Mark Westfall, chief services officer. Tutti riportano a John Murphy, presidente e direttore finanziario dell'azienda.

Coca-Cola è appena rientrata dalla Nacs, la fiera annuale della National association of convenience stores per presentare una serie di offerte mirate al cambiamento del settore. Durante i quattro giorni dell'evento al Las Vegas Convention Center, che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 aziende, Coca-Cola ha messo in evidenza le bevande innovative, il packaging, le attrezzature e le soluzioni di servizio che gli operatori dei c-store possono utilizzare per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli acquirenti.

"Il settore deve guardare alle nuove tecnologie, come il mobile ordering, e offrire prodotti innovativi in modo sostenibile per rimanere competitivo e soddisfare le aspettative degli acquirenti in continua evoluzione -spiega Kevin LeMoyne, senior vice president, Customer leadership, Coca-Cola North America Operating Unit-. Siamo impegnati a fornire le soluzioni e le risorse che supportano il settore del convenience mentre il foodservice diventa il punto focale".

I punti salienti di questa gamma in rapida crescita includono:

Costa Smart Café, in una scatola progettata per preparare ed erogare più di 100 bevande calde e fredde di qualità barista;

Costa WMF 1500 S+, macchina da banco che offre specialità di caffè premium con un massimo di tre tramogge che offrono una scelta di caffè in grani e cioccolato in polvere;

Costa Flat White RTD a base di caffè espresso con un sottile strato di latte cotto a vapore, offerto in tre gusti: miscela tipica, moka e caramello, è in lattine da 11 once;

Dunkinin White RTD, la serie di caffè freddi RTD Dunkin' Bakery, che verrà lanciata la prossima primavera con tre gusti: brownie batter donut, cake batter donut e coffee cake muffin, ispirati ai prodotti preferiti dai fan della pasticceria Dunkin'.

Coca-Cola propone anche bevande con meno zucchero, sapori nuovi, benefici nutrizionali migliorati e opzioni all'interno di nuove categorie, supportati da packaging, attrezzature, merchandising e marketing innovativi. Tra le novità:

Sprite Lymonade Strawberry verrà lanciata la prossima estate, edizione limitata della bevanda gassata al limone;

Fanta Orange e Fanta Orange Zero Sugar, che verranno lanciate nel 2023;

un'edizione limitata di What the Fanta? Halloween 2023 in bottiglie da 20 oz. e in un formato frozen.

Gli aggiornamenti sul fronte delle bevande non gassate includono il rilancio di Powerade e Powerade Zero nel 2023, con nuove formulazioni arricchite di elettroliti, identità visive, partner atleti e altro ancora. Novità anche per smartwater alkaline with antioxidant, che verranno lanciate nella primavera del 2023, con una spinta antiossidante e +9,5pH. Nuovo anche il sistema di dolcificazione per vitamin water (lancio nella primavera del 2023) che utilizza monk fruit e stevia per migliorare il gusto della sua offerta a zero zuccheri. Inoltre, vitaminwater lancerà due nuovi gusti a zero zuccheri: il cocco al gusto di forever you e il lampone/cioccolato fondente al gusto di with love.

Coca-Cola sta inoltre collaborando con gli operatori dei punti vendita in iniziative ambientali che sostengono gli obiettivi dell'azienda "Mondo senza rifiuti", tra cui il passaggio alle bottiglie Dasani al 100% di Pet riciclato, alle confezioni di plastica di Sprite dal colore verde caratteristico a quello trasparente, per aumentare la probabilità che il materiale venga rifatto in una nuova bottiglia, e al collegamento dei punti vendita con partner che offrono soluzioni riutilizzabili come bicchieri in alluminio, fibra e polipropilene.