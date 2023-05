Europa chiama Emirati arabi per il cibo "free from"

Free from food expo, la piattaforma di innovazione europea per le industrie alimentari free from, biologiche, vegane, ha stretto una partnership con l'Uae Fbmg, il Food&beverage business group, per collocare e co-produrre gli eventi food and beverage più influenti degli Emirati, a partire da Free From Food Dubai e dalla quarta edizione del Future Food Forum 2023. Fbmg è l'organizzazione di settore più influente degli Emirati Arabi Uniti, con stretti legami con la Camera di commercio e industria di Dubai, impegnata nello sviluppo del comparto. I suoi membri vantano alcuni dei più grandi nomi a livello mondiale tra cui General Mills, Kellogg's, Nestle, Danone, Spinneys e Carrefour.

Il Future food forum, l'evento più importante a livello settoriale, attira manager dell'industria food e beverage, autorità di regolamentazione e governative e presenta un programma esclusivo di conferenze con relatori esperti del settore a livello mondiale. Free from food Dubai, ospitato in collaborazione con la quarta edizione del Future food forum degli Emirati Arabi Uniti Fbmg, riunirà eminenti produttori alimentari internazionali, distributori e autorità locali nei settori della vendita al dettaglio, dei servizi alimentari, della ristorazione, della vendita all'ingrosso e di tutti gli altri canali di distribuzione di ingredienti "free from" e salutari. Un evento di due giorni, completamente B2B, che sarà caratterizzato da una vetrina fisica di aziende e prodotti innovativi, da un ampio programma di matchmaking curato con un numero elevato di incontri garantiti per i partecipanti e da un programma di conferenze con relatori esperti del settore a livello mondiale.

Poiché gli Emirati Arabi Uniti dipendono dall'importazione di prodotti agroalimentari per il 90% del loro fabbisogno, le aziende straniere possono essere certe che i partner locali saranno aperti alle connessioni commerciali con l'estero. Con un'esposizione innovativa, un nuovo approccio di networking e matchmaking, Future Food Forum e Free From Food Dubai 2023 sarà l'evento più importante nei mercati free from e healthy food del Medio Oriente.

Come dimostrano le tendenze del benessere in tutto il mondo, gli ingredienti e i prodotti free from, sani e funzionali, sono il futuro dell'alimentazione: partendo da questo, l'ideologia alla base del Free from food Dubai e del Future food forum si allinea alle iniziative del governo emiratino e con le strategie nutrizionali volte a ridurre il sodio e i grassi, a offrire spuntini più sani ai bambini e a migliorare la salute generale della nazione. Non a caso, visto il crescente interesse per gli stili di vita sani, della tendenza a mangiare sano, dell'aumento dell'incidenza di intolleranze alimentari come la celiachia, il glutine e l'intolleranza al lattosio e dell'aumento del reddito disponibile, i consumatori mediorientali sono affamati di prodotti free from e salutari.

Si prevede che il mercato dei prodotti alimentari senza glutine dei Paesi del Golfo crescerà a un tasso del 9% annuo nel periodo 2021-2025: i prodotti senza zucchero, vegani e a base di piante, gli alimenti ricchi di proteine e le bevande analcoliche, secondo le previsioni dovrebbero registrare buoni risultati, come dimostra l'aumento del numero di palestre e centri fitness e l'interesse per il "cibo migliore per te".