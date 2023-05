Tuttofood 2023: Fiorani promuove stili di vita virtuosi

Si conclude oggi a Tuttofood l’esperienza innovativa promossa da Fiorani nel suo stand, che ha visto coinvolti migliaia di visitatori invitandoli letteralmente a “mettersi in moto” con un’attività interattiva, pedalando e illuminando con la loro energia le luminarie a led dell’albero Fiorani. L’idea è nata dall’impegno quotidiano dell’azienda per introdurre e promuovere pratiche virtuose, nei processi produttivi come nella vita aziendale e nel tessuto sociale a cui appartiene.



Al termine della pedalata ogni visitatore è stato omaggiato con un’illustrazione del graphic designer milanese Federico Monzani che invita a prendersi un piccolo impegno verso sé stessi e il mondo che ci circonda. L’obiettivo è mostrare che ogni piccolo gesto può fare la differenza.

Come spiega Valeria Fiorani, responsabile marketing, “l’azienda e i suoi prodotti sono visti come parte di un ecosistema più ampio, nel quale diventa fondamentale essere portatori di valori positivi e di azioni concrete che incidano sull’ambiente, sul piano economico e sociale per lasciare un’impronta positiva nella vita delle persone, nella comunità e nel nostro pianeta”.



Tuttofood è stata anche la vetrina per presentare a buyer e clienti la gamma di prodotti Fiorani e le ultime novità, all’insegna della praticità e del gusto. Tre novità sono state pensate per chi ha poco tempo di mettersi ai fornelli: Stinco Cotto di suino, Loin Ribs con salsa Bbq e Petto di pollo. Sono precotti, pronti per essere preparati semplicemente e velocemente in forno, microonde o in padella. Per avere così in pochi minuti un piatto speciale legato a specialità come lo stinco, preparato con metodi innovativi, ma con ricetta tradizionale, a ricordo della cucina delle nonne.

Novità anche nel suino e nei prodotti garantiti senza glutine con la linea dei Dorati: alle Bombette di suino al bacon si aggiungono i nuovi Arrosticini di Suino Gratinati e gli Straccetti di suino gratinati. Sono tutti realizzati con una speciale ricetta con croccante e gustosa gratinatura gluten free, che non richiede frittura, per mangiare con gusto riducendo le calorie. Ottimi a pranzo, cena o per uno sfizioso aperitivo in compagnia.



Infine, oltre alle consolidate gamme di hamburger e tartare, sono state presentate l’Entrana, le Polpette di bovino, le Fettine marinate di bovino e di suino. L’obiettivo di Fiorani è di intercettare i bisogni dei consumatori proponendo prodotti che semplifichino la vita e permettano di preparare piatti equilibrati, ricchi di sapore e senza glutine, anche con pochissimo tempo a disposizione. Il cibo, come racconta il motto aziendale, è patrimonio di ogni tempo, un valore tramandato che deve essere valorizzato e rispettato. Fiorani risponde a questa sfida offrendo referenze molto pratiche, buone e in confezioni sostenibili.



L’attenzione per il packaging è uno dei fiori all’occhiello dell’attività dell’azienda che punta su tutte le più innovative soluzioni presenti sul mercato e sceglie solo fornitori di cartoni, etichette e bottom carta certificati Fsc.