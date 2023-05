Ambra Limpida rafforza il legame di Ichnusa con Cagliari

Il rispetto per l'unicità della natura e delle tradizioni della Sardegna passa attraverso gesti concreti e il coinvolgimento di società civile e comunità locali, ma sull'isola anche i muri lanciano messaggi di responsabilità e orgoglio, attraverso il muralismo che in Sardegna è tradizione da oltre 50 anni. Con questa consapevolezza e forte di un impegno centenario verso il territorio, il birrificio Ichnusa ha deciso di sposare un progetto locale che aiuta a riqualificare un'area della città di Cagliari. E lo fa supportando la Galleria del Sale, un museo a cielo aperto dedicato al muralismo contemporaneo, attraverso la manutenzione e la cura dell'area per i prossimi 3 anni delle 50 e più opere firmate da muralisti locali, italiani e internazionali.

La Galleria del Sale si trova a Cagliari, nella pista ciclabile che unisce il porticciolo turistico di Su Siccu con Viale la Palma, all'ingresso del Parco di Molentargius. È stata realizzata nel 2014 per iniziativa dell'Associazione Urban Center, ospita oltre 50 murales d'autore e si sta affermando come un nuovo punto di interesse per appassionati e turisti. Per questo, il sostegno di Ichnusa per la sua manutenzione punta a conservare e far crescere questo progetto di riqualificazione degli spazi urbani.

A suggellare l'impegno del birrificio di Assemini, arriva una nuova opera ad arricchire i muri della Galleria del Sale. È intitolata "Risveglio”, è stata realizzata da Mauro Patta e rappresenta in modo evocativo il legame profondo del birrificio per la sua Isola, a pochi chilometri dal luogo in cui la Birra Ichnusa viene prodotta.

Il murale "Risveglio” mostra in primo piano una persona, in rappresentanza del birrificio di Assemini, davanti a una vallata, che porta un piccolo arbusto in un "vaso” che ricorda il fusto di birra. E rimanda all'iniziativa di riforestazione delle aree colpite da incendi e dissesto idrogeologico (10mila piante in 3 anni) avviata da Ichnusa l'anno scorso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2. Il gioco di contrasti che si crea tra i toni monocromatici del bianco e nero e i colori della pianta e dell'acqua esprime il senso di speranza e di risveglio delle aree e delle comunità colpite dai disastri ambientali. In calce, la firma "Ichnusa Ambra Limpida” unisce idealmente il progetto Ichnusa-Galleria del Sale, la tradizione muralistica sarda e quella birraria che Ichnusa tramanda da oltre 110 anni, portando valore e occupazione alla Sardegna.

"Ichnusa Ambra Limpida" è infatti l'ultima nata del birrificio di Assemini, ne rappresenta la tradizione e il futuro e racconta il legame tra il birrificio e la sua terra, anche perché, tra i suoi ingredienti, c'è anche un tocco di riso coltivato in Sardegna, che dà a questa birra equilibrio e leggerezza alle sue note aromatiche.