Savona. Villa Zanelli da gioiello liberty a hotel con ristorante

Un gioiello del ponente ligure è pronto a trasformarsi in un hotel a 4 stelle con ristorante e spiaggia annessa. Arte Genova, infatti, su indicazione di Regione Liguria, ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici che siano interessati alla gestione di Villa Zanelli, in forma di partenariato pubblico-privato. L’avviso prevede che vengano presentate proposte operative che rispettino l’obiettivo di trasformare la villa, recuperata e restaurata, in un hotel a 4 stelle. Per avviare la gestione effettiva del complesso verrà bandita un'apposita gara.

L’hotel vedrà, al piano terra, uno spazio di 220 metri quadrati di spazio espositivo, anche a uso pubblico in convenzione con il Comune di Savona, che ospiterà eventi come concerti, iniziative culturali e mostre temporanee. Al primo piano 180 metri quadrati di sale ristorante per 80 coperti e reception; al secondo piano 11 tra camere e suite per un totale di 24 posti letto, 60 metri quadrati di bar con area attrezzata all’esterno e 150 di terrazza panoramica. Il parco, da 7.800 metri quadrati, grazie alla convenzione col Comune di Savona potrà essere utilizzato per l’organizzazione di eventi e visite guidate, e ospiterà una mostra permanente di manifesti pubblicitari storici. Per la spiaggia di fronte alla villa, è stata richiesta la concessione demaniale di 50 metri di fronte mare, per un’area di arenile di oltre 1.500 metri quadri che sarà pertinenza dell’hotel e a cui si potrà accedere dal parco della Villa.

“L'obiettivo è avviare la gara entro fine anno per avere l’hotel attivo e operativo per la stagione 2024 -spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola-. Intanto sono in fase di ultimazione i lavori: entro il 30 giugno i lavori alla villa, alla depandance e al parco saranno conclusi e collaudati, come previsto, compresi finiture e allacci. Con questo avviso vogliamo avviare la fase successiva, quella che porterà all'effettiva gestione dell’hotel e della spiaggia, sondando il mercato per capire quali realtà imprenditoriali possano essere interessate a cogliere questa straordinaria opportunità, che arriva in un momento di grande crescita e sviluppo del turismo ligure, non solo legato all’estate”.

Alcuni dettagli degli edifici e del parco, come il completamento delle piantumazioni, l’impianto di irrigazione, il rivestimento delle pareti della cucina e relative attrezzature e arredi verranno conclusi una volta affidata la gestione per permettere una migliore funzionalità della struttura. Tutto avviene con la supervisione della Soprintendenza, visto il grande valore della villa: commissionata dal capitano di lungo corso Nicolò Zanelli, che finanziò l’intero progetto tra la fine del 1906 e il 1908, l'edificio è in stile Liberty con fronti esterni caratterizzati da un ricco apparato ornamentale con ferri battuti artistici, vetrate, infissi intagliati, maioliche e decorazioni in “pietra artificiale” prefabbricate a stampo.