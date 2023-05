La Cina autorizza l'uso di vitamine B1 e B2 nelle bevande

La Nhc, la Commissione nazionale per la salute della Repubblica popolare cinese ha autorizzato l'uso delle vitamine B1 e B2 nelle bevande e ha aumentato il dosaggio massimo autorizzato di taurina. Lo ha comunicato il Dipartimento per gli standard di sicurezza alimentare e il monitoraggio annunciando che, in base alla valutazione dell'Nhc, le autorità cinesi stanno estendendo l'uso delle vitamine B1 e B2 nelle bevande per scopi speciali, come le bevande sportive e nutrizionali. Il dosaggio approvato di queste vitamine va da 2mg/kg a 5mg/kg.

Prima di questo annuncio, le vitamine B1 e B2 potevano essere incorporate come additivi alimentari solo nei latticini in polvere per bambini e donne in gravidanza, oltre che in alcuni altri alimenti.

Intanto, l'Nhc nell'ambito dello stesso provvedimento, ha aumentato il dosaggio massimo consentito di taurina da 0,5 g/kg a 0,6 g/kg. In Cina, la taurina è attualmente approvata per l'uso nelle bevande per scopi speciali, come le bevande sportive e nutrizionali. La taurina è un tipo di aminoacido che si trova, tra l'altro, nella carne e nei frutti di mare ed è un ingrediente popolare in tutto il mondo per molte bevande energetiche. La notizia fa seguito a una revisione pubblicata in aprile da ricercatori cinesi, secondo cui l'integrazione con dosi adeguate di taurina può contribuire a ridurre l'affaticamento visivo.

Con l'attuale revisione le autorità cinesi affemno che che la taurina, in quanto aminoacido naturale, ha un elevato profilo di sicurezza e in molti Paesi è consentita come aggiunta a bevande funzionali e altri prodotti alimentari. L'authority cinese ha aggiunto che la sua applicazione nello sviluppo di alimenti funzionali per alleviare l'affaticamento visivo è considerato "molto promettente".

Il fatto che si parli di bevande a base di taurina ha fatto scattare subito la mosca al naso agli analisti che hanno subito indicato come nel 2020 Red Bull, noto per le sue bevande a base di taurina, sia stato nominato il marchio di energy drink più venduto nei negozi in Cina, con circa il 52% di tutte le vendite di energy drink.