Zuccheri: ecco pane e crema spalmabile low carb

Le vendite tramite e-commerce sono decollate e ora Heartcore Low Carb punta alla grande distribuzione. La start up ha investito in ricerca e sviluppo più di 3 anni prima di trovare il perfetto abbinamento di ingredienti e ricettazioni. Il risultato, sono due prodotti gustosi come i prodotti convenzionali ma poveri di carboidrati e quindi di zuccheri: la crema spalmabile Yumah, e il pane Yucatan, che hanno fatto il debutto ufficiale nella recente edizione di Tuttofood a Milano.

Come spiega Lorenzo Farina, fondatore di Heartcore Low Carb, “l’alimentazione a basso contenuto di carboidrati (low carb) si basa sul concetto che i carboidrati fanno bene, ma oggi vengono inseriti in qualsiasi cibo semplicemente perché lo rende più buono. I carboidrati non sono altro che gli zuccheri. La nostra società mette i carboidrati ovunque, dalla salsa ketchup fino ad arrivare al pane, pasta, biscotti e merendine varie con il risultato che ne facciamo un consumo eccessivo e questo non fa bene al nostro organismo. Trovare prodotti con meno carboidrati e zuccheri oggi è possibile ovunque. Il problema è che non sono buoni. Ho voluto creare dei prodotti che fossero più poveri di carboidrati ma buoni come quelli convenzionali in modo tale che possiamo avere tutti il piacere di un’alimentazione buona, nutriente e che non fa ingrassare".

Per l'azienda, "molti consumatori per non ingrassare o per perdere peso devono spesso rinunciare ai loro alimenti preferiti o ricorrere a diete alimentari. Trovare prodotti con meno carboidrati (zuccheri) oggi è possibile, ovunque. Il problema è che non sono buoni e gustosi come quelli convenzionali".

Yumah è la crema che esalta al meglio gli aromi delle fave di cacao e delle nocciole tostate grazie all’assenza di zucchero, avvolgendo completamente il palato fin dal primo assaggio nella sua bontà cremosa. Quello che la rende dolce è l’eritritolo, un dolcificante naturale presente nella frutta e verdura con 0 calorie. Inoltre, è senza glutine e keto fit. Un barattolo di 200gr ha gli stessi zuccheri contenuti in 2 mele.

Nel pane Yukatan, invece, l’utilizzo di diverse tipologie di semi e farine rendono questo tipo di pane gustoso ed estremamente digeribile seppur povero di carboidrati e zuccheri. Una confezione di 250gr ha gli stessi carboidrati contenuti in 1 mela.