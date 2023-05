Despar premiata per la Caponata siciliana

Prosegue la scia positiva di riconoscimenti assegnati al prodotto a marchio Despar da Plma (Private Label Manufacturers Association) nel corso del “World of Private Label” International Trade Show di Amsterdam, tra le più importanti fiere di settore dedicata alla Mdd. Per il nono anno consecutivo, infatti, Despar vede premiato uno dei suoi prodotti private label: ad aggiudicarsi il “Plma’s 2023 International Salute to Excellence Awards” nella categoria “Antipasti” è stata la “Caponata siciliana Despar Premium”.

Nella motivazione del riconoscimento la giuria ha evidenziato alcuni dei tratti distintivi del prodotto: l’italianità e la qualità della materia prima, la genuinità e il gusto. La “Caponata di Sicilia Despar Premium” viene prodotta in Sicilia con ortaggi freschissimi e di altissima qualità, con melanzana e peperoni prodotti in loco e con Olio Evo 100% italiano, secondo la ricetta che segue passo passo la tradizione siciliana.

Insieme alla Caponata Siciliana, altri tre prodotti a marchio si sono posizionati ai primi posti della classifica nelle rispettive categorie: le “Vongole dell’Adriatico Premium” hanno ottenuto il secondo posto nella categoria pasti pronti e surgelati, la “Pinta Gelato Cannolo 340gr Premium” si è classificata al terzo posto nella categoria gelati, mentre nella categoria pet care è stato il “Paté monoproteico 100% manzo 300g Scotty Premium” ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio.

Il prodotto Despar premiato, così come gli altri che si sono posizionati ai vertici delle classifiche di categoria, sono stati selezionati dalla giuria internazionale della Plma tra più di 500 referenze provenienti da 64 rivenditori di 20 paesi e appartenenti a 90 categorie alimentari e non alimentari. I prodotti sono stati giudicati in base a concept, gusto e aspetto, packaging, oltre che per il rapporto qualità/prezzo.

“I riconoscimenti ottenuti da Despar sono una buona abitudine che dura ormai da nove anni - ha commentato Filippo Fabbri, direttore Generale di Despar Italia -. Il premio ricevuto in questa edizione è dunque un’ulteriore conferma, da parte di un ente internazionale come Plma, del percorso di eccellenza che la nostra Insegna da sempre dedica ai prodotti a marchio, dell’impegno per la qualità e per la valorizzazione delle specialità regionali italiane, oltre che della competenza dei produttori che selezioniamo per le nostre referenze. Il prodotto Mdd continuerà ad essere al centro della nostra strategia di sviluppo: per il 2023 abbiamo in programma oltre 250 lanci di nuovi prodotti a marchio e puntiamo nel medio termine di arrivare con le nostre referenze Mdd a una quota di mercato del 25%, facendo leva sui pilastri che da sempre ci contraddistinguono: l’italianità del prodotto, la valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane, la sana alimentazione e la sostenibilità”.

Nelle passate edizioni hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento sia vini (dal Valdobbiadene di Cartizze al Franciacorta, dal Nebbiolo delle Langhe al Doc Conte del Doss Franciacorta Doc Pas Dosè Biologico, al Pintisanto Primitivo di Manduria Doc 2019), che yogurt (Yogurt Drink Despar Vital), che conserve (Filetti di Branzino in Olio d’Oliva Despar Premium), oltre che un prodotto del mondo non food (XMe Spazzolino con setole al Carbone Attivo), a conferma della centralità che la Private Label riveste per Despar.

Nel 2022 Despar Italia ha raggiunto una quota Mdd sul totale vendite grocery pari al 21,4%, in crescita di 0,8 punti rispetto al 2021. Tale quota risulta superiore a quella del mercato totale Mdd in Italia che ha chiuso il 2022 con un 21,2% (fonte dati: Nielsen). Nel 2022 Despar Italia ha lanciato oltre 200 nuovi prodotti e ha realizzato più di 350 restyling. Oggi sono 16 le linee di Mdd di Despar con un assortimento completo di oltre 3.600 prodotti, per un totale di oltre 4.500 referenze, in grado di soddisfare ogni esigenza di spesa.