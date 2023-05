Giornata dell'aperitivo: Sanpellegrino lancia tre cocktail

L’aperitivo è parte integrante della storia del nostro Paese e, in quanto tale, è divenuto un vero e proprio simbolo, sinonimo del "bien vivre" italiano, un rito collettivo fatto di condivisione, gusti autentici e atmosfere allegre e frizzanti. La Giornata Internazionale dell’Aperitivo si celebra il 26 maggio: è una ricorrenza recente, lanciata per la prima volta nel 2022 con la firma del Manifesto dell’Aperitivo, ma ha uno scopo ben preciso, ovvero quello di promuovere e proteggere uno dei rituali italiani più amati.

Quest’anno, le Bibite Sanpellegrino celebrano questa speciale giornata con tre drink analcolici studiati ad hoc per l’occasione dal celebre bartender e mixologist expert Mattia Pastori, che ha miscelato la Gamma Zero del brand. Dal Sanpellegrino Black Vanilla Sour al Sanpellegrino Affumicato fino ad arrivare al Sanpellegrino Primavera le tre proposte di cocktail, tutte analcoliche, sono accomunate dall’ingrediente del tè, seconda bevanda più bevuta al mondo nonché ultimo trend della mixology. Il tè, una bevanda salutare e sicuramente molto versatile per le sue note aromatiche, ha una funzione di coudiovante nei cocktail e si sposa perfettamente alle referenze Zero, che diventano la base dei drink e offrono un’esperienza al palato unica e “sobria”.

Ed è proprio sull’onda di una tendenza internazionale del ridotto consumo di alcol, la Sober Curiosity, che le Bibite Sanpellegrino hanno dato vita ad una drinklist interamente analcolica e all’avanguardia, coniando il trend della Sobrietà all’italiana. Con questo movimento le Bibite identificano chi sceglie di vivere in modo sobrio, e quindi senza alcol, ma anche senza rinunciare ad esperienze di gusto uniche, a divertimento e socialità. Esperienze che si vivono anche e soprattutto durante il momento dell’aperitivo. Nato negli anni ’70 come bevanda moderatamente alcolica da consumare prima di un pasto che stimolasse, ma non soddisfacesse, l’appetito, l’aperitivo come lo conosciamo oggi, fatto al bar in prossimità di pranzo e cena, si è man mano radicato nello stile di vita, diventando qualcosa di davvero tipico in Italia per tutto il '900. Oggi il momento dell’aperitivo viene nuovamente rinnovato e accanto ai cocktail alcolici sono sempre più le proposte all’avanguardia analcoliche o leggermente alcoliche.

Le Bibite Sanpellegrino, da sempre ambasciatrici del gusto e innovatrici nel mondo della mixology, sposano dunque questa nuova tendenza dell’analcolico con la Sobrietà all’italiana, dando vita ad una esclusiva drinklist in cui rientrano le tre proposte pensate per la Giornata Internazionale dell’Aperitivo. Primo tra i cocktail è Sanpellegrino Black Vanilla Sour, dove il sapore intenso di Chinò Zero Sanpellegrino si sposa in modo sublime al gusto ricercato dell’infuso di tè nero e vaniglia, il tutto reso più fresco dal succo di limone e dalla sua scorza che, con della cannella in stecca, chiude la ricetta.

Più dolce è invece il cocktail Sanpellegrino Primavera dove la Classica Zero Sanpellegrino lega perfettamente il profumato tè verde al gelsomino, al succo di lime fresco e alla scorza di lime, posta a decorazione. Infine, a stupire i palati più ricercati è Sanpellegrino Affumicato in cui le note speziate di Cocktail Zero Sanpellegrino si fondono al tè nero Lapsong Souchong, una varietà di tè cinese affumicato su fascine di legno di pino; a dare la giusta acidità al drink è poi il succo di ananas e una sottile fetta dello stesso frutto, che unita al tè nero completa la ricetta. La Gamma Zero delle Bibite Sanpellegrino da quest’anno si amplia con un nuovo e pratico formato in lattina, per portare sempre con sé un gusto inimitabile con zero zuccheri aggiunti. La Classica Zero è realizzata con agrumi 100% italiani, zero zuccheri, sottili note amare e arancia caramellata, a bilanciare il sapore.

Chinò Zero Sanpellegrino sprigiona il gusto aromatico e inimitabile dei chinotti siciliani provenienti da filiera controllata. Frizzantezza e leggerezza si fondono in un colore unico, tra il marrone limpido e l’arancio mattone, trasportando il palato in un viaggio di sola andata per il Sud Italia. Infine, Cocktail Zero Sanpellegrino, dal sapore speziato ed intenso dato dalle note di cannella e chiodi di garofano, che lascia spazio ad un’esplosione di zenzero e leggere note agrumate di limone.

I tre cocktail si inseriscono all’interno della nuova drink list ideata da Bibite Sanpellegrino per interpretare l’arte tutta italiana di vivere la sobrietà, e portano una nuova ventata di profumi, freschezza, note aromatiche e di gusto tipicamente italiano nella giornata più conviviale che ci sia.