Milan International Olive Oil Awards 2023: Coricelli fa il "triplete"

Pietro Coricelli, azienda olearia di Spoleto (Pg), è stata premiata durante la quarta edizione del Milan International Olive Oil Awards 2023 ( Miooa), per la novità Profilo d’Autore (leggi notizia EFA News), il nuovo l’olio extra vergine di oliva 100% italiano, tracciato con la tecnologia Blockchain Ibm Food Trust e firmato dagli Agricoltori Italiani. Un'edizione limitata di 2000 bottiglie che si è aggiudicata tre premi assegnati dalle giurie di esperti del Miooa: Miglior olio 100% italiano; Miglior Olio per la giuria buyer; Bicchiere di platino nella categoria fruttato intenso.

Il Milan International Olive Oil Awards 2023, è un’iniziativa di Olio Officina con cui si intende valorizzare le produzioni di qualità e rendere nel contempo popolare la percezione della qualità tra i consumatori e tra i vari operatori professionali, siano quest’ultimi buyer, ristoratori, chef.

“Profilo d’Autore è l’olio degli agricoltori italiani che hanno aderito al nostro contratto di filiera e questi premi li condividiamo con tutti loro. La nostra missione come industria olearia è di offrire prodotti di qualità puntando sulla trasparenza e sulla sostenibilità; questo olio racchiude in sé tutti questi elementi. Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti che sono un’ulteriore spinta a proseguire in questa direzione. Vogliamo portare questo prodotto nel mondo della ristorazione per avvicinare anche gli chef a prodotti non solo di qualità ma in grado di raccontare una storia di rispetto per il mondo agricolo e di trasparenza e sicurezza verso i clienti finali”, dichiara Chiara Coricelli, amministratore delegato di Pietro Coricelli Spa.

Dal gusto persistente e aromatico, l’evo Profilo D’Autore - da cultivar 100% Peranzana - presenta spiccati sentori di foglia e bacca e inedite note di pomodoro. All’assaggio mostra note di vegetale amaro e carciofo, con una nota piccante di pepe nero. Ottimo da usare a crudo su verdure o insalate e ideale per esaltare il sapore di carne e pesce. L’oro verde Made in Italy è racchiuso in un elegante packaging con una bottiglia di vetro, nel formato da 500ml, dai dettagli dorati che esalta il pregio del prodotto. Disponibile dal mese di giugno sull’e-commerce di Pietro Coricelli: https://shop.coricelli.com/.