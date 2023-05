Bonmarè cala il tris

Dopo Napoli (Cercola) e la recente apertura in Versilia a Forte dei Marmi (interno Bagno Justme Versilia) arriva a Milano Bommarè “il mare in cucina”, che ha aperto il terzo locale in Viale Bligny 39 in zona Porta Romana.

Bommarè nasce per portare il meglio del mare in tavola: pescato fresco del mare nostrum ed altri prodotti di pregio provenienti da mari più lontani.

Una nuova esperienza di cucina di mare, tradizionale e contemporanea al tempo stesso, capace di coniugare piatti classici e proposte più creative come il pregiato “astice Blu” e il raro caviale Beluga; tradizione mediterranea e qualche suggestione fusion caratterizzano la cucina di Bommarè declinata in esperienze di gusto diverse nelle tre location italiane. Accanto al menù una lista di vini con etichette di prestigio locali e internazionali, oltre ad una intrigante selezione di distillati e after dinner.

Il ristorante milanese in Viale Bligny 39 è stato progettato dall’architetto napoletano Davide De Lorenzo ed è caratterizzato da pareti in wall paper blu, fondali scenografici che ricordano gli abissi marini, arricchiti da suggestive immagini di meduse, mante e razze stilizzate, per un’esperienza sensoriale a tutto tondo. I tavoli messi in evidenza da corpi illuminanti di design ospitano circa 50 persone: una location ideale per pranzi e cene per un pubblico transgenerazionale – dai boomer agli attuali ventenni. Il locale si presenta con una sala principale, ampia ed elegantissima ed una saletta a parte che si presta anche per cene riservate (su prenotazione).

Chef di Bommarè è Ciro Lastra (Capello d’oro 2023). Classe 1982, napoletano, sposato e con un figlio (Andrea) è un cuoco di lunga esperienza. Nei suoi piatti si degusta tutta la sua passione per la tradizione culinaria campana ma in una veste moderna e creativa che valorizza l’estetica del piatto ed esalta il gusto delle materie prime. A disposizione dello Chef e di tutta la brigata di cucina, c’è tutto il meglio del pescato dei nostri mari, una selezione di ostriche e conchiglie, crostacei e caviale per chi ama assaporare il gusto intenso del pescato più fresco racchiuse nella sezione “nudi e crudi”.

La tradizione partenopea si scopre soprattutto nei primi piatti, tra proposte golose ed invitanti: mezzi paccheri con rana pescatrice, linguine alla Nerano con tartare di gamberi. Da non perdere i secondi piatti come gli scampi gratinati al pane mediterraneo e il pescato del giorno. E per chi ama sperimentare è consigliato il percorso “a mano libera”: cinque portate a discrezione dello chef realizzate sul momento con materie prime di stagione e pescato fresco di giornata.