Rimini, al via Foodwell Expo

A RiminiWellness, la manifestazione di riferimento internazionale per fitness, sport e benessere di Ieg - Italian Exhibition Group in programma alla fiera di Rimini e sulla Riviera dall’1-4 giugno, torna FoodWell Expo, l'area che accoglie aziende e brand del food & beverage con un’offerta di prodotti e soluzioni del segmento benessere.

La nuova edizione accoglie le proposte – tra gli altri - di Amadori, RioMare, OrtoRomi, Yakult, Rigoni d’Asiago, Eurovo, Damiano, Granarolo, Zespri, Bonduelle, Dole, Farmo, Fage, Hipro Danone, Prugne della California, Acqua Lauretana e del network di Funny Veg, per un importante momento di business e aggiornamento sulle novità di mercato e i segreti per nutrirsi in modo sano e leggero senza rinunciare al gusto. Attenzione particolare ai pasti on the move e agli alimenti per la silver generation, per un’edizione che si arricchisce di eventi e showcooking organizzati dalle aziende e di occasioni di confronto collaterali con specialisti della nutrizione.

Tra le novità l’area dedicata a Davide Campagna – meglio conosciuto come Cotto al Dente – main ambassador on stage dell’edizione 2023. Insieme alla sua community, Davide sarà protagonista della manifestazione durante tutti e quattro le giornate, coinvolgendo i visitatori in sessioni di allenamento, showcooking, approfondimenti su nutrizione e mindfullness, insieme a trainer, chef, medici nutrizionisti e influencer, oltre ad attività fuori fiera nel palinsesto di RiminiWellness OFF, organizzato da IEG in collaborazione con il Comune di Rimini. Inoltre, sabato 3 giugno, è la volta del Tribù Reunion Day, il giorno in cui ogni anno la community di Cotto al Dente si incontra nella vita reale e che quest’anno vivrà un’esperienza unica a RiminiWellness.

In luce anche i trend della sana alimentazione, con Daniel Lumera, nutrizionista e biologo, che l’1 giugno presenterà il libro “28 respiri per cambiare vita”: a tema i legami innovativi tra alimentazione e mindfullness in un momento organizzato in collaborazione con FIF - Federazione Italiana Fitness. Il 3 giugno il medico e alimentarista Luca Speciani, fondatore della DietaGIFT, basata sulla stimolazione naturale del metabolismo, illustrerà i benefici dell’approccio scientifico alla nutrizione per l’atleta nell’incontro “Alimentazione per lo sportivo in gara e fuori”.

Non mancherà un focus scientifico sul ruolo dell’alimentazione nell’ambito della performance sportiva anche nel convegno “La scienza che allunga la vita nell’era dell’epigenetica” organizzato il 2 giugno da Giorgio Terziani, esperto di benessere e visiting professor in Discipline del benessere della Scuola di formazione Saint George (Brescia). Il mondo del fitness e delle palestre si incontra con quello della medicina preventiva in un appuntamento che gode direzione scientifica di Massimo Spattini, medico chirurgo specializzato in scienza dell'alimentazione e medicina dello sport, e di Bartolomeo Allegrini, medico chirurgo esperto in omeopatia, omotossicologia, medicina olistica e medicina anti-aging.

Infine, l’area Nutrition completerà l’offerta di RiminiWellness con l’offerta dei brand di riferimento per la produzione di barrette energetiche e integratori proteici e a supporto della performance sportiva come Tsunami, FoodSpring, Zec+Nutrition, 4+Nutrition, +Watt, AsFoods, WHY Nature, e WildFarm.