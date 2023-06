BeatPlasticPollution: Emirates ricicla stoviglie per ristorazione di bordo

Una nuova iniziativa in fatto di inquinamento è quella annunciata dal vettore aereo Emirates per un programma di riciclaggio a circuito chiuso, in cui milioni di articoli a bordo, come vassoi di plastica, ciotole, i piatti per gli snack e casseruole, saranno ora riciclati in un impianto locale e saranno trasformati in prodotti nuovi e pronti all'uso per il servizio pasti della compagnia. Ed è in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente delle Nazioni Unite che ricorre oggi 5 giugno e che quest’anno ha come tema #BeatPlasticPollution, che l'aviolinea ha resa nota l'introduzione dei nuovi utensili riciclati a bordo dei suoi aerei a partire proprio da giugno di quest’anno.

In linea con il suo impegno per un consumo responsabile, la nuova iniziativa rappresenta una transizione verso i principi dell'economia circolare, in cui gli oggetti vengono utilizzati in minori quantità, riutilizzati e riciclati. Milioni di articoli vecchi e danneggiati, usati per i servizi di ristorazione in Economy e Premium Economy Class saranno raccolti dopo i voli, lavati e controllati per verificare l'assenza di danni, trasportati in una struttura a Dubai per essere macinati, rilavorati e trasformati in nuovi piatti, ciotole e vassoi, per poi essere reinviati all'Emirates Flight Catering dove saranno riutilizzati in migliaia di pasti in volo.

Verranno riutilizzati materiali in plastica che hanno già raggiunto la fine del loro ciclo di vita e che altrimenti dovrebbero essere eliminati. I nuovi vassoi, le casseruole, i piatti per gli snack e le ciotole, contenenti almeno il 25% di materiale riutilizzato (riciclato), saranno rimessi in servizio sugli aerei di tutto il mondo e la percentuale continuerà ad aumentare nel tempo. La compagnia non è nuova ad iniziative per l'ambiente, e da anni si impegna a ridurre i rifiuti in plastica e ha già attuato diverse iniziative oltre al nuovo progetto di riciclaggio a circuito chiuso. Ha sottratto alle discariche oltre 150 milioni di articoli di plastica monouso ogni anno, sostituendo cannucce di plastica, sacchetti per la vendita al dettaglio a bordo e cucchiaini con alternative di carta e legno di provenienza responsabile.

I passeggeri di Economy Class e Premium Economy possono stare comodi grazie alle morbide coperte a bordo, ciascuna prodotta con 28 bottiglie di plastica riciclate. Nel corso di un anno, questa iniziativa consente di evitare che 88 milioni di bottiglie di plastica finiscano in discarica, riferisce una nota. L'attuale gamma di borse portagiochi, i kit di cortesia ed i peluche per i bambini sono realizzati con bottiglie di plastica riciclate. Inoltre sono oltre 8 milioni le bottiglie di plastica riutilizzate durante i 12 mesi di produzione degli amenity kit.

I coperchi igienici per le ciotole dei vassoi dei pasti serviti a bordo ed i bicchieri di plastica sono realizzati all'80% con plastica riciclata (rPet). Gli amenity kit per l’Economy Class e la Premium Economy sono fatti con materiali alternativi come carta kraft, carta di riso e plastica riciclata. In questo modo il consumo di plastica viene ridotto. Il personale di bordo separa le bottiglie di vetro e di plastica per il riciclaggio a Dubai. In questo modo nel 2022 sono stati sottratti alle discariche circa 500.000 kg di plastica e vetro.