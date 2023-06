Grano Ucraina: dazi Ue sospesi ancora per un anno

La sospensione dei dazi all'importazione dei contingenti e delle misure di difesa commerciale sulle esportazioni ucraine verso l'Unione europea - note come misure commerciali autonome (Atm) - rimane in vigore per un altro anno. Ad annunciarlo è la Commissione Europea.

L'Unione Europea eliminerà gradualmente entro il 15 settembre 2023 le "misure preventive eccezionali e temporanee" adottate il 2 maggio 2023 sulle importazioni di grano, mais, semi di colza e semi di girasole dall'Ucraina, nell'ambito della salvaguardia eccezionale del regolamento sulle misure commerciali autonome. L'ambito di tali misure è ulteriormente ridotto da 17 a 6 linee tariffarie per i 4 prodotti interessati.

Tali misure temporanee e mirate sono state adottate a causa di strozzature logistiche relative a questi prodotti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, a condizione che gli Stati membri non mantengano alcuna misura restrittiva. "L'eliminazione graduale consentirà di apportare miglioramenti significativi alle corsie di solidarietà e di affrontare le sfide per far uscire il grano ucraino dal Paese per questo raccolto - si legge nella nota della Commissione Europea -. Queste misure continuano a essere necessarie per un periodo di tempo limitato date le circostanze eccezionali di gravi strozzature logistiche e la limitata capacità di stoccaggio dei cereali prima della stagione del raccolto riscontrate in cinque Stati membri".

Come concordato, è stata istituita una piattaforma comune per coordinare gli sforzi della Commissione, della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, nonché dell'Ucraina, per migliorare il flusso degli scambi tra l'Ue e il Paese in guerra, compreso il transito dei prodotti agricoli lungo i corridoi. Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis sta guidando il processo a livello politico. Il 2 giugno si è svolta, a livello tecnico, una prima riunione di avvio di questa piattaforma di coordinamento.

Il miglioramento di Solidarity Lanes sarà, quindi, monitorato da questa piattaforma di agevolazione delle esportazioni.

Qualora il transito di merci ucraine sia ostacolato da requisiti indebitamente gravosi in uno o più dei cinque Stati membri, la Commissione valuterà nuovamente se sussistono le condizioni sostanziali per l'imposizione di tali misure preventive.

"Queste misure eccezionali e temporanee rispettano pienamente il forte impegno dell'Ue a sostenere l'Ucraina e preservare la sua capacità di esportare i suoi cereali, che sono fondamentali per nutrire il mondo e mantenere bassi i prezzi dei prodotti alimentari, di fronte alle sfide poste dall'aggressione russa non provocata contro l'Ucraina e suoi civili", si legge ancora nella nota della Commissione Europea.