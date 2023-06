Heineken: 150 anni da protagonista in tutto il mondo

Heineken tra i marchi di birra più riconosciuti al mondo ma anche quello più spesso scritto in modo sbagliato – quest’anno festeggerà il suo 150º compleanno con l’irriverenza che lo contraddistingue da sempre: una celebrazione non convenzionale di tutti i modi sbagliati con cui nel mondo viene scritto il suo nome. Lo scopo? Dimostrare che i bei momenti e la creazione di legami veri davanti a una birra sono ciò che conta di più.

Le famose parole di Freddy Heineken "Non vendo birra, vendo gezelligheid" non sono mai state così vere. "Gezelligheid", infatti, in olandese, è quella sensazione di divertimento nel vivere “bei momenti”, che è da sempre il Dna del marchio Heineken. Ed è per questo che, per festeggiare lo storico anniversario, Heineken metterà proprio “i bei momenti” al centro delle celebrazioni, misurando il proprio successo anche sulla base dei momenti piacevoli che offre ai suoi consumatori in oltre 190 Paesi.

Ed è proprio con questo scopo che l’esperto comportamentale Chris Brauer, direttore dell'Innovazione presso Goldsmiths, University of London, ha creato per Heineken il 'Good Times Index', un nuovo modello di misurazione che assegnerà un punteggio su una scala da 0 a 100 al contributo che il brand ha dato per rendere i “bei momenti” tali. Combinando ricerche internazionali, l'indice ha identificato cinque condizioni fondamentali di cui le persone hanno universalmente bisogno per vivere momenti felici: l’apertura mentale, la capacità di vivere appieno i momenti di socialità, la qualità delle relazioni, il valore sociale del proprio scopo, l’equilibrio e la moderazione,

"Nell’approcciarci a questo progetto – ha spiegato Brauer – abbiamo voluto capire che cosa è veramente un “bel momento”, con l’obiettivo di individuare le molteplici dimensioni che lo rendono tale. I bei momenti sono una miriade di sentimenti, esperienze, desideri e bisogni diversi e soggettivi che contribuiscono a generare una sensazione e soddisfare bisogni di ordine superiore. Sono entusiasta di vedere un marchio come Heineken investire per comprendere meglio la sensazione di "gezelligheid" così da avere una maggiore capacità di trasmetterla”.

I risultati del Good Times Index indicano che l'87% degli intervistati ritiene che ora più che mai sia importante divertirsi e che per farlo davvero ci sia bisogno di stare insieme alle persone care. Questa conferma viene ulteriormente fortificata dal fatto che l'82% degli intervistati ritiene più importante la compagnia che la buona riuscita dei piani per una serata di successo. Nonostante l'87% degli intervistati ritenga che le opportunità di entrare in contatto di persona con i propri cari siano diventate ancora più importanti dopo la pandemia, la stragrande maggioranza (88%) concorda sul fatto che i ricordi migliori provengono da momenti inaspettati.