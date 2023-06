Usa, Walmart costruisce un impianto per produrre carne "vera"

Non passano 24 ore e l'americana Walmart risponde alla brasiliana Jbs che ieri ha annunciato l'apertura del più grande stabilimento produttore di carne sintetica del mondo (vedi EFA News). Oggi, ecco la notizia che Walmart e McCownGordon costruiranno un impianto di 257 milioni di dollari per la produzione di carne bovina "vera" da allevamenti sostenibili. Il progetto dovrebbe essere avviato nel corso dell'anno e creerà oltre 1.000 posti di lavoro nei settori della progettazione, della fabbricazione e della costruzione. Il completamento del sito è previsto per il 2025.

In sostanza, McCownGordon, azienda di costruzioni di Kansas City, sta collaborando con il gigante statunitense dei supermercati Walmart per progettare e costruire in Kansas uno stabilimento di 330.000 metri quadrati per la produzione di carne bovina pronta per il consumo. La società di costruzioni sta guidando la progettazione e la costruzione del nuovo stabilimento di Olathe, in Kansas, in collaborazione con ESI Design Services, altra società di costruzioni impegnata nella realizzazione di strutture alimentari sostenibili in tutti gli Stati Uniti.

L'impianto è stato progettato per confezionare e distribuire i prodotti del nuovo stabilimento Sustainable Beef LLC in costruzione a North Platte, Nebraska.

Nell'agosto dell'anno scorso Walmart ha annunciato l'acquisizione di una quota di minoranza in Sustainable Beef, startup di proprietà di un ranch che dovrebbe essere operativa alla fine del prossimo anno. Sustainable Beef prevede di lavorare 1.500 capi al giorno e fino a 100.000 all'anno quando sarà pienamente operativa.

"Servire le esigenze di strutture di marchi nazionali di alimenti e bevande con servizi completi di progettazione e costruzione è un pilastro della nostra unità produttiva in crescita -spiega Ramin Cherafat, amministratore delegato di McCownGordon-. Siamo entusiasti di collaborare con Walmart per il loro primo impianto di case-ready beef di proprietà e gestito".

"In Walmart, il miglioramento della qualità è parte integrante del nostro modo di innovare -aggiunge David Baskin, vicepresidente senior del settore gastronomia, carne e frutti di mare di Walmart-. Una volta aperto, il nostro impianto di case-ready beef a Olathe segnerà un importante passo avanti nel nostro percorso di creazione di una catena di approvvigionamento di carne di carne angus end-to-end, assicurando ai nostri clienti l'accesso alle carni di alta qualità che si aspettano ai prezzi bassi di tutti i giorni su cui fanno affidamento".