Con "People" McDonald's mette al centro le persone

McDonalld's torna in comunicazione con People, dopo il lancio della piattaforma “i’m lovin’it Italy”, inaugurata con il soggetto “Quality” per raccontare la qualità dei suoi hamburger e l'attività a sostegno della filiera agroalimentare italiana. Il brand People è il nuovo soggetto che valorizza l’impegno dell’azienda nei confronti del territorio e delle città in cui opera.

Il soggetto sarà on air su tutti i touchpoint, dalla tv ai digital social radio e stampa, con pianificazione a cura di Omd: "atterrerà" anche sulla landing page dedicata al racconto dei piccoli passi e delle azioni concrete che ogni giorno accompagnano l’impegno di McDonald’s per l’Italia.

Al centro ci sono le azioni tangibili di McDonald’s per il paese in cui lavora: in particolare c'è l’impatto dimostrato in termini di occupazione. Ma il nuovo marchio accende i riflettori anche su un tema chiave per l’azienda da sempre attenta alla formazione e alla crescita professionale del proprio capitale umano. Un impegno verso le persone che quest’anno diventa ancora più ambizioso: per il 2023 sono, infatti, previste 5.000 nuove assunzioni con contratto stabile, percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale, oltre all’erogazione di borse di studio dedicate agli studenti lavoratori più meritevoli.

Anche in questo nuovo soggetto, protagonista è una ragazza che si fa portavoce di un messaggio istituzionale, paragonando i numeri legati alle azioni concrete del brand a tematiche ispirate alla vita di tutti i giorni. La comunicazione ha un duplice obiettivo, fare conoscere a tutti la nuova piattaforma “i’m lovin’it Italy”: attraverso una call to action finale l'obiettivo è anche quello di invitare le persone a candidarsi per entrare a far parte della famiglia McDonald’s caricando il proprio curriculum sul sito www.mcdonalds.it.