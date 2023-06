Summer Fancy Food /2: Emilia Romagna presente con prodotti da record

Per il secondo anno di seguito, la Food Valley dell’Emilia Romagna partecipa al Summer Fancy Food Festival di New York, il più importante appuntamento fieristico dedicato all'agroalimentare di qualità di tutto il mondo. L'amministrazione regionale è stata rappresentata in fiera dal presidente Stefano Bonaccini e dall'assessore all'Agricoltura Alessio Mammi.

Una grande rassegna del gusto che ha visto uno dei momenti più significativi nell’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano serigrafata per l’occasione.

“Alcune dei prodotti più apprezzati in tutto il mondo parlano emiliano-romagnolo. Specialità che sono sinonimo di qualità e di un forte legame con il territorio. E oggi siamo qui a fianco delle nostre imprese e dei Consorzi di tutela per consolidare ulteriormente il nostro posizionamento in un mercato per noi molto importante e aumentare la tutela dei prodotti a qualità regolamentata - sottolineano Bonaccini e Mammi -. Una nuova tappa dell’impegno a fianco del sistema produttivo regionale e per rafforzare le relazioni e i progetti comuni. Un impegno che va perseguito con determinazione anche in questo periodo non facile, dopo gli effetti devastanti dell’alluvione, per dare anche in questo modo un contributo alla ripartenza”.

Quest'anno, l'Emilia-Romagna è presente al Summer Fancy Food con 13 Consorzi di tutela presenti con i loro prodotti e una trentina le aziende agroalimentari del territorio che hanno scelto questo importante appuntamento.

Nel 2022, ha sfiorato i 10,5 miliardi di euro il valore delle esportazioni emiliano-romagnole verso gli Usa - con un peso del 12,4% sul totale dell’export nazionale - in crescita del 31,2% sul 2021 e del 60,4% sul 2019. L’agroalimentare allargato (comprese le macchine per l’agricoltura) vale 932 milioni di euro, +20,8% sul 2021 e + 50,7% sul 2019. Un dato quello dell’agroalimentare che conferma un buon andamento anche nel primo trimestre 2023 con 243 milioni di euro, in aumento rispetto ai primi tre mesi del 2022 del 16,6%.

Con i suoi 44 prodotti Dop e Igp – record italiano ed europeo – l’Emilia-Romagna si colloca al primo posto in Italia per valore alla produzione di 3,11 miliardi euro quasi il 40% del valore nazionale. E che sfiora i 3,6 miliardi considerando anche la produzione vinicola. Sul podio il Parmigiano Reggiano Dop, che rappresenta oltre la metà del valore regionale, il Prosciutto di Parma Dop, l’Aceto Balsamico di Modena Igp. Per queste Dop e Igp è molto rilevante anche la quota destinata all’esportazione, che rappresenta il 91% per l’insieme degli aceti balsamici Dop e Igp, il 30% per il Parmigiano-Reggiano, per fare solo due esempi. Le imprese regionali agroalimentari aderenti ad almeno una filiera delle 44 Dop-Igp sono 5.834.