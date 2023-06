Summer Fancy Food. Pomì Usa presenta la nuova passata vellutata

Pomì, brand della Casalasco SpA, è alla 67esima edizione del Summer Fancy Food in svolgimento fino al 27 giugno al Javits Center di New York (stand 5915), il più grande evento trade agroalimentare degli Stati Uniti con le novità e il meglio delle specialità del food & beverage. In occasione della fiera, Pomì Usa presenta la nuova “Pomì Tomato Passata in a Plant Based Box”, una passata di pomodoro vellutata, versatile e la prima nella categoria in una confezione sostenibile perché composta principalmente da materiali rinnovabili che derivano dalla canna da zucchero. Un’innovazione che è stata premiata New Product Award winner dall’associazione Sofi Specialty Food Association.

Negli Stati Uniti, Pomì è commercializzato e distribuito in esclusiva dall’omonima società Pomi Usa Inc., creata nel 2009 e controllata al 100% da Casalasco. Oggi il brand, con la sua gamma dedicata al mercato Usa, è presente in quasi 20.000 punti vendita in modo particolare nell’area del Tri-state di New York City (New York, New Jersey and Connecticut), in Florida, Carolina del e del Sud oltre alla California.