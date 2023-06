Cioccolatitaliani, due nuovi progetti firmati Augusto Contract

Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor che opera in Italia e all’estero con un’expertise distintiva nella realizzazione “chiavi in mano” di arredamento per la ristorazione, consolida la collaborazione con Cioccolatitaliani attraverso due nuove prestigiose realizzazioni a Milano portate avanti contemporaneamente e concluse in tempi da record con due progetti d’arredo molto diversi sia nel concept sia nella realizzazione.

Si tratta della realizzazione del primo format interamente dedicato al gelato, sui Navigli in Darsena, ed il restyling del Flagship Store Duomo,

Entrambe le reference sono state curate da Antitetico su progetto esclusivo del Creative Director Fabio Mennella.

Il primo progetto è nato dal desiderio di dare nuova vita ad una delle più iconiche gelaterie di Milano in Ripa di Porta Ticinese, cuore della movida e del turismo meneghino. Il layout di questo nuovo locale mantiene l’identità Art Déco del precedente, grazie ad una grande opera di recupero e restauro di tutto il mobilio originale reinterpretato con colori e texture eclettici. Fra i desiderata del committente - come dichiarato da Vincenzo Ferrieri, Founder e CEO di Cioccolatitaliani - c’era, infatti, la volontà di disegnare il futuro senza dimenticare il passato, come una rivisitazione delle gelaterie degli anni trenta e delle piccole botteghe di quartiere del Naviglio.

Il Flagship Store Duomo, oggetto di un importante restyling legato all’innovativo concept, vanta nel nuovo layout l’impiego di materiali performanti, votati all’efficienza e di grande impatto scenico come legno, acciaio e marmo.

Augusto Contract ha curato la realizzazione di tutti gli arredi e delle attrezzature integrate secondo un approccio completamente custom nell’estetica e focalizzato sulle necessità tecniche legate alla produzione e distribuzione di prodotti alimentari.

Da questa filosofia progettuale è nato il grande bancone in legno, lungo oltre 12 metri, rivestito con rifinitura sagomata arrotondata e con top in raffinato marmo. Vero protagonista dell’area service, ospita le vasche gelato, gli espositori per la pasticceria e la cassa.

Fra gli highlights del punto vendita c’è anche il mobile store a muro, interamente su misura, in legno impiallacciato noce coordinato al bancone. Pensato come prima vetrina per l’esposizione e la vendita dei prodotti a marchio Cioccolatitaliani, definisce lo spazio espositivo occupando l’intera parete di fronte alla cassa.

L’intervento non si è limitato ad un restyling puramente estetico, ma ha coinvolto sia la produzione stessa di cioccolato, con l’aggiunta di 2 nuove fontane alle 3 già presenti, sia le modalità di ordine grazie al nuovo totem Kiosk self-ordering, progettato e realizzato interamente da Augusto Contract in legno e acciaio inox, tramite il quale il cliente può finalizzare in autonomia l’ordine che sarà poi disponibile al banco.