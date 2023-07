Anuga 2023: Made in Italy in primo piano

Bastano poche parole chiave per descrivere l'esperienza ad Anuga: dieci saloni specializzati sotto uno stesso tetto, la più grande piattaforma di business e ispirazione al mondo per l'industria alimentare con la più vasta community specializzata internazionale e allo stesso tempo un mercato innovativo e una mostra dei trend del food & beverage.

Quest'anno Anuga punta i riflettori sul tema "Sustainable Growth". Il focus verterà su varie problematiche, per esempio come conciliare la dicotomia fra crescita economica e sostenibilità in ambito alimentare, le opportunità di una crescita sostenibile e i possibili approcci e metodologie a livello globale. Con "Sustainable Growth" il salone convoglia l'attenzione sull'impegno e sulle soluzioni del settore, abbracciando anche gli aspetti relativi a clima e ambiente. Queste altre tematiche si riflettono non solo nei 10 saloni specializzati, ma verranno discusse in particolare anche nell'ambito del programma congressi ed eventi di Anuga, la cui prossima edizione è in programma a Colonia dal 7 all'11 ottobre 2023.

Con circa 165.000 m² netti di spazi prenotati da oltre 100 paesi e 7.500 espositori in arrivo, Anuga fa registrare il tutto esaurito e conferma la propria leadership tra le fiere alimentari di tutto il mondo. "I risultati dimostrano che il settore è in movimento e guarda con positività al futuro. Non vediamo l'ora di tornare a dare il benvenuto a Colonia a partner e clienti da tutto il mondo", sottolinea Jan-Philipp Hartmann, Director di Anuga.

Da molti anni l'Italia vanta ad Anuga un numero di espositori straordinario. Con 900 aziende iscritte ad oggi e una superficie assegnata superiore a 23.000 metri quadrati, l'Italia è uno dei paesi europei con il maggior numero di partecipanti al salone.

Le imprese italiane sono rappresentate soprattutto in Anuga Fine Food,Anuga Dairy e Anuga Meat. "Per le aziende italiane del food Anuga è uno degli eventi mondiali più importanti del settore, come dimostrano non solo il numero di espositori iscritti, ma anche le numerose richieste pervenute alla rappresentanza di Koelnmesse in Italia. I visitatori potranno ammirare una grande varietà di prodotti italiani che include pasta, insaccati e prodotti a base di carne, ma anche prodotti da forno e caffè, senza dimenticare formaggi e latticini", dichiara Thomas Rosolia, Managing Director della filiale italiana di Koelnmesse.

Fra le collettive italiane sono annoverate Associazione Formaggi Italiani, Ice-Agenzia per la Promozione All'Estero, Consorzio Italia del Gusto, Idm Südtirol, Il Buon Gustoitaliano Srl, Italfood Ost Soc. Coop., Parma Alimentare Srl, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Marche, Regione Sicilia, Romagna Coop Food eTradizione Italiana.