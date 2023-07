Heineken festeggia 150 anni e una posizione da "regina"

Heineken, Ainechen, Hoineken, Hieneken. Poco importa coma la si chiama, basta berla. È questo, in sostanza, il claim della nuova campagna con cui il colosso olandese della birra festeggia i suoi 150 anni. Non importa come venga pronunciato il suo nome, Heineken, dice la campagna pubblicitaria, "è compagna dei bei momenti dei suoi consumatori da sempre" (vedi articolo EFA News).

Pubblicità a parte, l'azienda basa tanto entusiasmo su alcuni dati che emergono da un'indagine Astraricerche secondo cui Heineken è la prima birra indicata per celebrare i momenti iconici. Anche in Italia. Sette consumatori di birra su 10 (pari al 70,5%) infatti dicono di avere festeggiato (o dicono che festeggerebbero) con la birra più internazione al mondo in mano. In particolare, il 40% lo farebbe soprattutto in occasione di una vittoria sportiva (della Nazionale: 27,4%; del campione di Formula1: 12,6%) e il 32,9% in occasioni personali, in testa il compleanno, indicato dal 27,1%. Il 27,2%, infine, la sceglie per celebrare un salto in avanti: all’Università (9,7%), per il primo lavoro (6,8%), ma ancor di più per un traguardo di carriera (10,7%).

Per gli italiani, sottolinea l'indagine, vivere bei momenti significa soprattutto “godersi pienamente i piccoli piaceri della vita” (34,6%), essere in situazioni che rafforzano i legami con gli altri e senso di appartenenza (25,5%), ancor di più per le donne 18-24enni (33%) e passare un momento piacevole con gli amici (25%).

I bei momenti, quelli da celebrare, sono anche tappe iconiche dell’esistenza: i 18 anni, il diploma di scuola superiore e la vittoria della nazionale italiana di calcio – e di queste la stragrande maggioranza è legata alla birra. Ebbene, l’86% degli italiani secondo la ricerca sceglie di festeggiare queste occasioni con una birra in mano. Tra i momenti più indicati svettano i 18 anni (36,8%), ma anche: la vittoria della nazionale italiana di calcio (28,7%), seguita dal diploma di scuola superiore (27,6%), e dall’aver superato un esame difficile all’università (27,4%). Seguono il traguardo di carriera (26,1%) e la laurea (24,2%, come la vittoria della propria squadra del cuore). Uno su cinque (20,6%) sceglie invece l’addio al nubilato/celibato.

Che sia per una festa o consumata in un’occasione ordinaria, la birra In Italia è da sempre legata alla socialità e lo pensano 8 italiani su 10. Ma anche alla convivialità: per il 48% degli italiani è la bevanda socializzante per eccellenza, molto più del caffè (14%), del vino rosso (10%), dello spumante (8%) e del vino bianco (5%) (fonte Doxa 2020).

Heineken produce birra in Italia da oltre 45 anni: è presente sul territorio con i 4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO) e con un network distributivo (Partesa) specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale horeca che opera con centri logistici su tutto il territorio. Con più di 2.000 dipendenti, Heineken è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e commercializza più di 6 milioni di ettolitri di birra, investendo in innovazione e sviluppo attraverso il piano “Brew a Better World”.