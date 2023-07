Ocado, primo magazzino robotizzato in Asia

Il gruppo britannico di supermercati online Ocado rende noto oggi che è entrato in funzione il suo primo magazzino robotizzato in Asia, costruito per il partner giapponese Aeon. Il magazzino, o Cfc, Customer fulfilment centre, come li chiama Ocado, ossia, di fatto, il Centro di smistamento merci per i clienti, ha iniziato a prendere gli ordini dai clienti della regione di Kanto per il marchio "Green Beans" di Aeon. Ocado ha dichiarato che il secondo Cfc di Aeon in Giappone avrà sede a Hachioji, Tokyo, e altri ne seguiranno.

Ocado ha scelto Aeon come partner nel 2019: un accordo, infatti, prevedeva che il gruppo giapponese avrebbe avuto una capacità di vendita di generi alimentari online di circa 600 miliardi di yen (oltre 3,8 miliardi di Euro) entro il 2030 e di 1.000 miliardi di yen entro il 2035 (pari a oltre 6,4 miliardi di Euro).

"La spesa per generi alimentari in Asia è destinata a superare ogni altra regione del mondo nel prossimo decennio e l'online rimane il canale in più rapida crescita nell'Apac", sottolinea Tim Steiner, ceo di Ocado.

Le azioni di Ocado sono scese del 34% nell'ultimo anno, ma il 22 giugno hanno registrato un'impennata del 47% dopo che il Times ha riportato la notizia di un possibile interesse di Amazon.com per l'acquisizione del gruppo di supermercati online. Pochi giorni dopo i titoli sono crollati dell'11% dopo che Amazon ha smentito le ipotesi di un'offerta per la società britannica. Negli stessi giorni Lingotto Investment di Exor (cioè famiglia Agnelli-Elkann) ha alzato dall'1% al 5% la sua partecipazione in Ocado, con un'operazione da oltre 200 milioni di Euro (vedi EFA News).