Ocado retail in stand by

Ocado Retail, il supermercato online partecipato al 5% da Lingotto di Exor (famiglie Agnelli-Elkann) torna a registrare utili positivi nell'esercizio 2022/23 dopo l'accelerazione della crescita dei ricavi nel quarto trimestre grazie alla conquista di un maggior numero di clienti. L'azienda ha, tuttavia, avvertito che la crescita dei ricavi nel nuovo esercizio 2023/24 (a "una cifra medio-alta") sarà influenzata da una minore crescita dei prezzi medi dì vendita. Di fatto, il supermercato online ha confermato quanto detto a novembre 2023 da Mark&Spencer, socio al 50% della catena, che aveva lanciato una specie di warning avvertendo che Ocado non realizzerà il suo potenziale per i prossimi 3 anni, cioè fino al 2026 (leggi EFA News).

Ieri Ocado Retail ha dichiarato che il suo fatturato è aumentato del 10,9% a 609,4 milioni di sterline (772,4 milioni di dollari) nelle 13 settimane fino al 26 novembre, quarto periodo consecutivo di crescita trimestre su trimestre. La joint venture ha beneficiato di un aumento del 5,9% dei clienti attivi, saliti a 998.000: ha anche beneficiato di un incremento del 4,8% dei volumi, cioè del numero di articoli venduti, e di un aumento del 3,8% del valore medio del carrello.

"Nel 2023 abbiamo compiuto progressi significativi -sottolinea il ceo Hannah Gibson-. Ci siamo concentrati innanzitutto sull'essere un ottimo negoziante, migliorare il nostro assortimento, l'ottimo rapporto qualità-prezzo e l'esperienza, il tutto sostenuto da una migliore efficienza dei costi. Siamo lieti di aver concluso l'anno con un forte slancio. Stiamo iniziando il nuovo anno con oltre un milione di clienti attivi. Nei prossimi 12-18 mesi, ci occuperemo delle basi che abbiamo gettato quest'anno e alzeremo di nuovo il livello degli acquisti online di generi alimentari. Abbiamo una piattaforma davvero forte su cui costruire nel 2024".

"La nostra performance commerciale e la nostra attenzione ai costi si sono tradotte nella nostra linea di fondo, con un ritorno a un ebitda positivo per l'intero anno", ha dichiarato la joint venture. Il management ha anche dichiarato di aver raggiunto il livello di vendite più alto di sempre durante il periodo di picco del commercio natalizio: le vendite complessive sono aumentate del 7% tra il 20 e il 24 dicembre.

Dall'altro lato, però, l'azienda ha comunicato che non prevede di aprire nuovi magazzini robotizzati nel Regno Unito per due o tre anni, Lo ha detto l'amministratore delegato Hannah Gibson. "Non prevediamo di aprire, chiudere o cambiare alcun sito nel breve termine -spiega l'ad Gibson-. A lungo termine -sottolinea ancora Gibson-, potrebbe esserci l'opportunità di ottenere di più dai siti esistenti. È una cosa che stiamo valutando: questo cambierà la visione di come e quando avremo bisogno di un nuovo sito, ma non ci aspettiamo nulla per i prossimi due o tre anni".

La manager si aspetta che la crescita dei volumi e del numero di articoli venduti continui a riempire la capacità in eccesso. D'altra parte, secondo la società di ricerca inglese Kantar, la quota di acquisti online nel mercato britannico dei generi alimentari ha raggiunto un picco di circa il 15% durante la pandemia ed è scesa all'11,6%: prima che il covid-19 prendesse piede nel 2020, la quota era di circa il 7%.

Il perché delle decisione è presto detto. Ocado Retail, joint venture tra Ocado Group e Marks & Spencer, al culmine della pandemia da covid-19 non aveva una capacità sufficiente per soddisfare la domanda dei consumatori: ora, invece, la capacità è addirittura in eccesso ma viene a rappresentare un costo, almeno a breve termine, per l'azienda.

Secondo quanto dichiarato da Gibson alla presentazione dei dati di bilancio aggiornati, l'utilizzo della capacità produttiva è migliorato dal 60% nel 2023, anno durante il quale la joint venture ha chiuso il suo sito più vecchio a Hatfield, a nord di Londra, e ha aperto un sito moderno nella vicina Luton. Attualmente l'azienda gestisce sette magazzini altamente automatizzati nel Regno Unito: a luglio scorso, invece, è entrato in funzione il primo magazzino robotizzato (o cfc, come li chiama Ocado, ossia Customer fulfilment centre, centro di smistamento merci) in Asia (leggi EFA News). Già a novembre 2022, l'azienda aveva dichiarato di aver messo in pausa la costruzione prevista di due magazzini nel nord-ovest e nel sud-est dell'Inghilterra.