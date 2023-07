E-Commerce: Amadori si affida a Based

Amadori, uno dei gruppi leader nel comparto agroalimentare italiano e specialista del settore avicolo, si affida a Based per la gestione delle attività di Search Engine & E-Commerce Optimization per i prossimi 30 mesi, fino alla fine del 2025. L’agenzia specializzata nella creazione di progetti end-to-end di comunicazione digitale e phygital, consolida così un rapporto avviato circa un anno e mezzo fa con il team Trade Marketing, rafforzando la propria posizione di Business Digital Advisor per i canali B2B di Amadori e puntando su un approccio agile e innovativo.

Nell’ambito di una consulenza continuativa nell’area della Digital Transformation, Based si occuperà di supportare il team di Trade Marketing nella gestione delle relazioni con i principali clienti di Amadori, retailer ed e-retailer. L’agenzia lavorerà, quindi, all’analisi e all’ottimizzazione della presenza del brand sui siti e-commerce della Gdo, sia dal punto di vista Seo che dal punto di vista media, contribuendo al monitoring e all’ottimizzazione delle campagne di visibilità.

Nel corso di questa collaborazione, Based sarà, inoltre, chiamata ad affiancare il cliente in una serie di attività estremamente innovative che serviranno a rafforzare un asset sempre più strategico, così come dimostrano gli importanti tassi di crescita delle vendite online del comparto alimentare nella grande distribuzione. In quest’ottica, sono già sul tavolo numerosi progetti che hanno come obiettivo l’ampliamento dell’offerta del brand verso i suoi top client in un settore, quello del B2B e del Trade Marketing, in continua evoluzione e denso di opportunità.

“Questo nuovo accordo commerciale – commenta Angelo De Caro, Ceo di Based – è un obiettivo raggiunto e un nuovo punto di partenza. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo lavorato con il team Trade Marketing di Amadori a progetti nell’ambito dell’e-commerce in qualità di Digital Advisor. Da oggi, con una visione a due anni, possiamo supportare efficacemente il consolidamento e lo sviluppo futuro del Trade Marketing e e-commerce Amadori nel panorama e-grocery in Italia. Siamo entusiasti della fiducia che il Cliente ripone nell’offerta Based, ciò non fa altro che confermare il rapporto di Business Partnership creato fino ad oggi”.



“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo di partnership con Based, con cui si è immediatamente stabilito un clima di grande collaborazione e sintonia, e che ci permetterà da subito e per tutti i prossimi anni di rendere più efficace e di avanguardia la nostra presenza nei principali canali di vendita digital, attuali e prospect”, continua Adriano Genovese, Trade Marketing & E-commerce Manager di Amadori.