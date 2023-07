Allevamento: cavalli di razza in rassegna

Fervono i preparativi per la seconda edizione del Meeting Caitpr Centro Italia che si terrà sabato 16 luglio 2023 a Fraticciola Selvatica (Pg) a partire dalle ore 18.30, in occasione della rassegna del Mulo e del Cavallo da Soma giunta quest’anno alla sua 43ma edizione. L’Associazione Allevatori Umbria Marche (Aaum), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tpr (Anacaitpr), ha curato la logistica e l’organizzazione dell’appuntamento a cui hanno già aderito numerosi allevatori dell’Umbria, ma anche di Marche e Toscana, che possono partecipare a un evento interamente dedicato a una razza di equini che soprattutto in Umbria vanta una consistenza di capi allevati tra le più numerose a livello nazionale.

“Le rassegne dedicate al Cavallo Agricolo Italiano Tpr, in Umbria, hanno sempre avuto un grande risalto – spiega Lucilla Gallastroni, referente equini per Avellino – perché traducono in una appassionante kermesse un tipo di allevamento diffuso e di notevole rilevanza per l’intero territorio regionale. Il Meeting Cv che si terrà a Fraticciola Selvatica, con l’esposizione dei cavalli e la relativa valutazione da parte di giudici esperti, sancirà quindi il compimento di un evento che vedrà i cavalli esibirsi anche in un coinvolgente spettacolo dove, guidati dai loro conduttori, daranno prova delle loro attitudini”.

Tradizione, difesa della biodiversità, legame col territorio. L’allevamento del cavallo Tpr racchiude in sé queste tre caratteristiche. “Esattamente – puntualizza Gallastroni – la presenza sulle colline umbre e l’attaccamento a questa razza affondano le loro radici in un passato in cui l’allevamento era una delle attività economiche principali e la meccanizzazione agricola era ancora lontana. Gli animali erano quindi fondamentali per il trasporto, il disbosco e l’alimentazione. La tradizione dell’allevamento di cavalli Tpr si è mantenuta nel tempo e oggi è di fondamentale importanza non solo come attività prettamente zootecnica, ma anche e soprattutto per la tutela e la manutenzione delle aree montane più impervie”.

Quasi contestualmente al Meeting Caitpr di Fraticciola Selvatica, a Monteleone di Spoleto (Pg), domenica 16 luglio, in occasione della Fiera di San Felice si terrà la prima Vetrina espositiva dei cavalli di razza Tpr allevati sul territorio, organizzata sempre dall’Associazione Allevatori Umbria Marche in collaborazione con l’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tpr. Si tratta di un ulteriore evento dedicato al comparto, a dimostrazione dell’importanza che ricopre sul territorio. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 presso la località Le Vallate, dove inizierà la kermesse con la presentazione dei cavalli in esposizione.