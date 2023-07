Gfk e NielsenIQ, fusione completata

GfK e NielsenIQ completano la fusione. Lo hanno annunciato ufficialmente ieri parlando del completamento della loro "unione strategica" destinato a creare una realtà globale nel settore della consumer intelligence da 4 miliardi di fatturato e più di 30 mila clienti in oltre 100 Paesi nel mondo. La transazione, precisa un comunicato congiunto, “unisce due leader del settore, consolidandone i punti di forza e le competenze complementari, per fornire ai clienti una suite impareggiabile di soluzioni complete e innovative”. Una portata globale complementare e senza pari, sottolinea il comunicato, "unita a investimenti nella copertura e nella tecnologia, consentirà un'ulteriore crescita strategica".

L’unione di NielsenIQ, leader nel settore dei beni di largo consumo e leader nelle ricerche consumer anche nell'alimentare, e GfK, punto di riferimento nel settore consumer technology e dei beni durevoli, combina due aziende che hanno effettuato investimenti indipendenti e significativi sulla copertura omnichannel, sugli strumenti di business intelligence e sull’analisi predittiva. "Grazie a una copertura globale e a un'esperienza di settore senza pari -sottolinea il comunicato congiunto- l'azienda è in grado di accelerare la propria crescita offrendo The Full View, la visione completa sul comportamento dei consumatori in tutto il mondo".

Il leadership team è stato accuratamente selezionato sia da NielsenIQ che da GfK: il chief executive officer di NielsenIQ, Jim Peck, guiderà l’azienda risultante dall’unione che manterrà i punti di riferimento operativi a Chicago (Stati Uniti), Norimberga (Germania) e Ginevra (Svizzera). "Siamo entusiasti di unire i punti di forza di queste due grandi aziende per creare il futuro della consumer intelligence -sottoline Peck-. Insieme, siamo in grado di offrire di più: una portata globale ancora più ampia, una copertura omnichannel più estesa, dati più granulari, maggiori informazioni provenienti dai consumatori e più analisi predittive che si sommano a un numero maggiore di actionable insight; tutto ciò si traduce in una crescita concreta per i nostri clienti. E, soprattutto, stiamo unendo esperti di innovazione del settore e culture complementari, basate sull’integrità e sulla ricerca incessante di una qualità di livello superiore.”

"GfK e NIQ condividono la stessa costante dedizione nei confronti dei propri clienti -aggiunge Lars Nordmark, chief executive officer e chief financial officer ad interim di GfK-. I clienti attuali e futuri possono contare sul fatto che i nostri quasi 200 anni di esperienza combinata, sostenuti da tecnologie all'avanguardia e dall'impegno per una nuova copertura, forniranno una visione senza precedenti, che consentirà loro di prendere decisioni chiave con fiducia e di far crescere il loro business". Questo risultato fa seguito a una serie di importanti investimenti volti a migliorare le performance e a "promuovere una crescita sostenibile non solo per i settori in cui operiamo, ma anche per l'intera NIQ-GfK", sottolinea il comunicato. La nuova società, prosegue la nota, "è in grado di guidare la misurazione verso il futuro, attraverso una piattaforma cloud-nativa globale".

"La firma dell'accordo per la cessione a YouGov delle attività di Consumer Panel di GfK in Europa ha segnato un'altra importante pietra miliare verso l'unione programmata di GfK e NIQ", conclude la nota. La cessione di GfK CP, un'attività che ha generato circa il 15% del fatturato annuale di GfK, "non cambia sostanzialmente l'attrattiva complessiva della nostra unione".