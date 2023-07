Nutripiatto: cinque ricette estive contro il gran caldo

Con l’arrivo dell’estate, dell’afa e delle alte temperature è essenziale prendersi cura del proprio corpo attraverso una buona dose di idratazione. Che l’acqua sia fondamentale per l’organismo, infatti, lo riportano svariati studi e ricerche in tutto il mondo, ma oltre ai consigliati 8 bicchieri quotidiani, anche le bevande e gli alimenti possono essere una grande fonte di idratazione.

In questo scenario diventano essenziali progetti di educazione nutrizionale come Nutripiatto, un kit realizzato da Nestlé con il contributo scientifico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma per aiutare i più piccoli e le famiglie a compiere scelte alimentari più sane ed equilibrate. Nutripiatto, pensato per i bambini tra i 4 e i 12 anni e per gli educatori (famiglia e scuola), è un progetto che dà il nome a una serie di guide con ricette bilanciate suddivise per fasce di età e ad un “piatto intelligente” studiato per mostrare e favorire una combinazione corretta tra i vari gruppi alimentari che compongono un pasto equilibrato. Tra le guide, inoltre, “Buongiorno con Nutripiatto” è un kit composto da una guida e da una tovaglietta per la prima colazione che mostra le componenti alimentari fondamentali per preparare e consumare una colazione bilanciata.

Per aiutare le famiglie a combattere il caldo della stagione estiva, ormai alle porte, Nutripiatto ha selezionato cinque ricette facili da preparare e con ingredienti di stagione, che aiutano i più piccoli a mantenersi idratati nei giorni più caldi. I bambini, infatti, trovandosi in fase di crescita e sviluppo, hanno fabbisogni idrici maggiori rispetto a quelli dei loro genitori e sono maggiormente esposti al rischio di disidratazione. È dunque importante insegnare ai bambini a bere durante tutta la giornata: un bicchiere di acqua al mattino, per esempio li aiuterà a compensare quella persa durante la notte e quando escono per andare al mare o al parco è bene aggiungere una piccola bottiglia di acqua nel loro zainetto.

Ma anche determinate bevande e alimenti possono divenire grandi alleati. Nei cibi, infatti, la quantità di acqua è molto variabile1: a contenerne maggiormente sono gli ortaggi e la frutta (75-95%) che danno un valido contributo al raggiungimento dell’apporto giornaliero consigliato di acqua. Ma non solo i vegetali, anche il latte e suoi derivati – come yogurt o gelato - sono un’ottima fonte di idratazione, basti pensare che un bicchiere da 125ml di latte apporta circa 110ml di acqua.

E proprio questi elementi sono alla base delle cinque ricette bilanciate e nutrienti, pensate da Nutripiatto per portare idratazione ai più piccoli: dalla colazione al pranzo o cena fino alla merenda, ogni piatto unico è infatti realizzato con ingredienti di stagione che contengono naturalmente un’alta percentuale di acqua.

“In estate il menu dei più piccoli non prevede solamente bagni al mare e passeggiate nei boschi ma spesso anche strappi alla regola sul fronte alimentare e una dieta meno equilibrata. – dichiara Manon Kharzai, docente di Nutrizione Università Campus Bio-Medico di Roma - Tuttavia, favoriti dalle vacanze, dal buonumore e il relax, i mesi estivi sono anche il periodo più opportuno per introdurre nella dieta del bambino nuovi alimenti e ricette che possano aiutarlo concretamente a combattere il caldo estivo e il rischio di disidratazione. Nel periodo caldo un ottimo alleato su questo, oltre al tradizionale gelato, è la frutta, preparata in vari modi: dal ghiacciolo al frullato o spremuta fino alla macedonia o omogeneizzata. Ma non solo, un grande contributo in termini di idratazione è dato anche da determinati ortaggi e alimenti freschi come yogurt e latticini. Ecco perché con Nutripiatto abbiamo selezionato cinque ricette con ingredienti di stagione che grazie alla ricchezza di acqua che contengono sono in grado di aiutare concretamente i bambini nei giorni più caldi dell’anno”.

Prima tra le ricette proposte è La Torretta di Frutta, dove strato dopo strato le fette biscottate incontrano lo yogurt, il miele e le fragole. Ed è proprio quest’ultimo frutto a dare il maggiore contributo in termini di idratazione: è formato, infatti, al 98% da acqua. Anche lo yogurt bianco, inoltre, contiene molta acqua e sostanze nutritive.Ma oltre alla tradizionale colazione dolce, Nutripiatto ha pensato anche ad un’alternativa salata, dando vita così alla Bruschetta di pomodoro e ovetto strapazzato accompagnata da uno Smoothie di frutta fresca. In questa ricetta, la croccantezza del pane si unisce alla morbidezza delle uova strapazzate cucinate insieme ai pomodori, il tutto accompagnato da un freschissimo smoothie ai lamponi, che non solo aiutano i più piccoli a rimanere idratati ma sono anche ricchi di fibre, sali minerali e vitamine.

Prima tra le proposte pensate come piatto unico per il pranzo o la cena, è invece il Pesce Finto, dove l’impasto di sgombro e patate bollite viene utilizzato come base per ricreare la forma di un pesciolino e sopra, a decorare, vengono poste le carote e le zucchine bollite insieme ai pomodori. Una ricetta che unisce le proprietà benefiche delle verdure - e l’alta percentuale di acqua contenuta in esse - ai benefici nutrizionali dello sgombro.

Sempre a base di verdure e pesce è la quarta ricetta, ideale per saziare e idratare i bambini a pranzo o cena: il Risotto carote e zucchine con filetto di sogliola. Come il nome stesso anticipa, per preparare questa ricetta basterà unire la cipolla, le carote e le zucchine soffritte al pomodoro e al filetto di sogliola per poi, infine, aggiungere il riso e farlo cuocere con qualche mestolo di acqua bollente. In questo modo, il riso apporterà più acqua che si andrà ad aggiungere a quella contenuta nelle verdure fatte saltare in padella.

A chiudere le proposte di Nutripiatto è il Bicchierino alla ricotta, una perfetta merenda estiva realizzata da una base di ricotta vellutata, a cui si aggiungono i cereali, i mirtilli, un cucchiaio di yogurt e qualche scaglia di mandorla a coronare il piatto. Insieme allo yogurt e la ricotta, anche i mirtilli sono infatti un’ottima scelta per dare rinfresco e contrastare il caldo estivo con le loro proprietà antiossidanti.