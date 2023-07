Guala Closures: Luca Mammola nuovo direttore finanziario

Jonathan Marshall assume l'incarico di Business Development Manager Spirits.

Guala Closures Group, produttore di chiusure per liquori, vini, acqua, bevande e olio, ha annunciato la nomina di Luca Mammola a nuovo direttore finanziario (Chief Financial Officer, Cfo). Il Gruppo annuncia anche la nomina di due nuovi dirigenti: Andrea Cappelletto ricoprirà il ruolo di amministratore delegato di Labrenta – la divisione Luxury del Gruppo – mentre Jonathan Marshall sarà il nuovo Business Development Manager Spirits (Global). Queste nomine sosterranno l'ulteriore sviluppo e internazionalizzazione del Gruppo, che opera in 5 continenti con 31 stabilimenti.

Luca Mammola proviene da Carrefour Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Cfo e responsabile del settore immobiliare. In precedenza, è stato Cfo di Yoox Net-A-Porter. Il nuovo direttore finanziario di Guala Closures vanta numerose esperienze in posizioni dirigenziali in grandi gruppi internazionali, tra cui Henkel, dove, per 17 anni, ha ricoperto ruoli apicali in diverse aree geografiche. In Guala Closures, Mammola guiderà le funzioni finanziarie complessive del Gruppo (tra cui contabilità, tesoreria & fiscalità e compliance).

Andrea Cappelletto ha maturato una significativa esperienza internazionale (negli Stati Uniti, in Europa e in Australia) nella gestione e nello sviluppo di aziende manifatturiere di medie dimensioni attive in vari mercati. Cappelletto ha sviluppato una particolare esperienza nei settori del vino e degli alcolici, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato dell'attività statunitense di Enoplastic (ora Crealis).

Jonathan Marshall entra come Business Development Manager Spirits (Global). Proviene da Essentra, dove ha ricoperto il ruolo di Global Managing Director, Tapes & Emea Business Director, Filters. Marshall vanta una lunga esperienza nel settore dell'imballaggio e nei mercati internazionali. In passato ha ricoperto ruoli di direzione commerciale e generale presso O-I, Inc., Rexam plc e Crown Holdings, Inc.

Nell'ottobre 2022, Guala Closures ha completato l'acquisizione di Labrenta, produttore italiano di chiusure di lusso. Gianni e Amerigo Tagliapietra saranno promossi a nuove posizioni all'interno di Guala Closures. In particolare, Gianni Tagliapietra diventerà Group Innovation Lead, concentrandosi su un’attività cruciale: sostenere le attività di innovazione del Gruppo per i clienti fondamentali per il business. Amerigo Tagliapietra assumerà invece una posizione senior nel team Sales & Marketing, a supporto della crescita del Gruppo nei mercati internazionali. Claudia Banfi diventerà Deputy Chief Financial Officer. Infine, per quanto riguarda le performance economiche, Guala Closures conferma la sua forte crescita: stando ai dati di marzo 2023, il Gruppo ha registrato un fatturato negli ultimi dodici mesi di 928 milioni di euro, un Ebitda di 177 milioni di euro e un Ebit di 140 milioni di euro.