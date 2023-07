Kfc e Burger King lanceranno nuovi gelati alla Nutella

La presenza del Gruppo Ferrero nel mondo del quick service restaurant si rafforza con Nutella: dopo l’attivazione della partnership con McDonald’s e con La Piadineria nel 2017, ora è la volta di Kfc e Burger King che, a partire da luglio, inseriranno alcuni nuovi gelati con topping Nutella nei loro menù.

La scelta di presidiare il mercato Ooh e, nello specifico, il quick service restaurant, nasce dalla possibilità offerta da questa tipologia di mercato di mettere in contatto i consumatori con il brand in modo indiretto ma informale. Nonostante una crescita della spesa con un giro d’affari di 66 miliardi di euro e un recupero parziale rispetto ai livelli pre-pandemia, i consumatori Ooh sono diventati più selettivi e preferiscono esperienze di valore, anche a fronte di una riduzione delle visite. Il mercato dell’Ooh nell’ultimo anno ha registrato - in termini di Mio di atti d’acquisto - una crescita del +14,3% (con 23 Mio di Servings), numero che raddoppia nel sottosegmento del quick service restaurant e in particolare nelle principali catene internazionali e nazionali (McDonald’s, Kfc, Burger King, La Piadineria). Inoltre, all’interno del mercato Ooh emerge una crescita media in serving del 15% per il food and beverage, con punte del +18% per il mondo dei dessert.

I dati evidenziano, quindi, un trend volto alla snackizzazione dei pasti, al delivery e al take away. Si tratta di tre elementi che stanno cambiando radicalmente il ruolo del dessert, che non è più solo un elemento per la fine del pasto, ma anche un driver di traffico in occasione della colazione (presidiata dal Gruppo con l’offerta di pastries con Nutella nei punti vendita McDonald’s) e della pausa pomeridiana, dove si inserirà l’offerta ice-cream con Nutella in partnership con Kfc e Burger King.

“Il cambiamento della percezione e delle modalità di consumo del dessert - spiega Gabriele Primavera, direttore vendite canale Ooh Ferrero - ci ha spinti ad essere presenti su questo mercato accanto ai partner più strategici e penetranti che riescono a coprire le diverse modalità di consumo richieste oggi: on promise, on the go, take away e home delivery. Nutella®, inoltre, si conferma essere il prodotto più idoneo per entrare a far parte dell’offerta del canale grazie alla sua versatilità nei vari momenti di consumo.”

Il Gruppo Ferrero presidia nel canale Ooh diversi momenti di consumo, dalla colazione, con i Croissant con Nutella - realizzati con lievito madre e farciti con Nutella - e i Muffin con Nutella - disponibili da tempo in oltre 640 punti vendita McDonald’s – con il dessert o fuori pasto con la piadina alla Nutella nei 350 punti di vendita di La Piadineria, fino alla pausa golosa, con il topping Nutella sulla gamma di gelati di Kfc e Burger King.

Da Kfc si potrà gustare il Kream Ball con Nutella, disponibile da luglio 2023 nei 68 punti vendita sul territorio, mixando soffice gelato, wafer e topping Nutella. Mentre, per quanto riguarda Burger King, arriverà in Italia il King Fusion con Nutella: cremoso gelato, una pioggia di crumble, la cui ricetta è realizzata in esclusiva per King Fusion, e un topping Nutella.

I piani di sviluppo del Gruppo Ferrero nei canali Ooh e in particolare nel quick service restaurant sono in continua evoluzione anche grazie alle sinergie con Fresystem, recente acquisizione del Gruppo, che si posiziona come top player nel food service frozen pastry e bakery.