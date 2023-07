S.Pellegrino vuole i consumatori protagonisti

Da sempre partner ideale dei momenti conviviali e icona dello stile italiano nel mondo, S.Pellegrino ribadisce il valore rappresentato dalle persone che, con le caratteristiche, le personalità e le storie che le contraddistinguono e le rendono uniche, contribuiscono a rendere speciali le esperienze condivise attorno alla tavola.

La campagna globale, firmata da Ogilvy con la regia del duo Cric (Clemente De Muro e Davide Mardegan), rappresenta una cena conviviale a casa, durante la quale un gruppo di amici, ognuno animato dalle proprie passioni, interessi, creatività, dialoga, scherza e si intrattiene gustando piatti e sorseggiando Acqua S.Pellegrino. Dai toni poetici ed evocativi, la campagna è esaltata da un perfetto sottofondo musicale che racchiude l’essenza dello stile tutto italiano: la celebra canzone di Mina “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, nell’interpretazione di Roberta Frighi, accompagna le scene evocando un’atmosfera intima e senza tempo. In questo contesto, le delicate bollicine di S.Pellegrino accompagnano straordinari momenti di condivisione e piacere, portando un gusto inconfondibile.

In Italia, la campagna vedrà protagonista sia le bottiglie in grande formato Pet, perfette per il consumo a casa durante i pasti, che quelle nel formato da 50 cl Pet, da portare sempre con sé, in borsa o in valigia, per partire alla scoperta di nuovi posti o affrontare le avventure della vita quotidiana. Perché, ovunque si è, con S.Pellegrino si può rendere speciale ogni occasione a casa, ma anche i pranzi take away e gli spuntini veloci.

“S.Pellegrino è un’icona e un simbolo. Rappresenta i momenti unici che si condividono a tavola. E quei momenti si creano grazie al contributo portato da ogni persona che partecipa. Queste sono le cose che contano, e S.Pellegrino si impegna per supportare questa visione”, ha commentato André Laurentino, Cco di Ogilvy Uk.

Attraverso la sua frizzantezza, il gusto per la vita tutto italiano, il legame con il mondo del fine dining, S.Pellegrino arricchisce le esperienze conviviali, invitando le persone a condividere la propria energia, l’entusiasmo, le passioni, la creatività, il proprio talento in modo che ognuno possa portare e regalare agli altri la migliore versione di se stessi.

Con coloro che la scelgono e l’apprezzano per le sue qualità e caratteristiche uniche e le inconfondibili bollicine, S.Pellegrino condivide a sua volta ciò che di meglio ha da offrire: il suo gusto inconfondibile, un dono della natura che si arricchisce naturalmente di minerali dopo un viaggio lungo 30 anni tra le rocce, un forte know-how e il rapporto con la cucina d’autore internazionale, che promuove quotidianamente attraverso la piattaforma per foodies Fine Dining Lovers e una serie di iniziative dedicate ad alimentare e far crescere la comunità enogastronomica di tutto il mondo, con occhio attento alle giovani generazioni di talenti

A questi ultimi si rivolge in particolar modo attraverso la S.Pellegrino Young Chef Academy (leggi notizia EFA News), la piattaforma di networking internazionale che mette in contatto top e young chef per supportare lo sviluppo personale e professionale dei protagonisti della cucina del domani. Non mancano inoltre le iniziative a sfondo solidale, come nel caso della partnership con Food for Soul, l’associazione no-profit che promuove la consapevolezza sullo spreco alimentare in cucina.

La nuova campagna digital di S.Pellegrino, online sui canali social del brand fino alla fine di luglio, è un invito a valorizzare l’unicità delle persone e dei momenti che si creano quando si sta insieme e si condivide il gusto per la vita.